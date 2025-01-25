25 января 2025, 05:48

В Аргентине из уголовного кодекса уберут понятие «убийство женщины»

Freepik
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Аргентинские власти решили убрать из уголовного кодекса страны понятие «убийство женщины», являющееся отягчающим обстоятельством. Об этом в соцсети X сообщил министр юстиции Марьяно Кунео Либарона.

Он заявил, что власти принимают такие меры, исходя из того, что правительство Аргентины защищает равенство всех людей перед законом, независимо от пола.

«Ни одна жизнь не стоит больше другой», - закончил свое заявление министр.

Сегодня, 25 января, в Вашингтоне прошел митинг против абортов. На нем собралось рекордное количество людей - более 150 тысяч человек. На марше присутствовал и президент Штатов Дональд Трамп. Согласно медицинской статистике, после победы республиканца операции по вазэктомии увеличились на 1200% из-за страха, что он запретит аборты в стране.

В ноябре прошлого года президент Аргентины Хавьер Милей посетил резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Там лидер южноамериканской страны выступил на сцене и поздравил Трампа с переизбранием, а также раскритиковал идею социализма.

Статистика Убийства Законы Аргентина Вашингтон Соцсети Флорида Женщины Митинги Хавьер Милей
25 января 2025, 05:10
Мексика отказалась принимать самолет с депортированными мигрантами из США
РИА «Новости»
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Власти Мексики отказались принимать самолет Boeing C-17S из Штатов с нелегальными мигрантами на борту. Об этом сообщил телеканал NBC.

Как сообщили источники канала из Минобороны США, отказ Мексики хоть на время, но все же нарушил планы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по депортации мигрантов обратно на их родину.

«Не совсем понятно, по какой именно причине Мексика не приняла рейс. Но после победы президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах напряженность в отношениях между США и Мексикой, соседями и давними союзниками, сильно выросла», - отметили авторы статьи.

Дональд Трамп еще в ходе своей инаугурационной речи 20 января пообещал немедленно остановить проникновение нелегальных мигрантов на территорию США и начать процесс экстрадиции уже находящихся в стране.

Тогда же полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики. На границе остались ни с чем около 270 тысяч мигрантов, ожидавших разрешения на въезд.

А на следующий день Министерству внутренней безопасности США разрешили депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре , без решения иммиграционного суда.

Мексика США Мигранты Отношения Дональд Трамп Самолеты Выборы президента США Выборы
25 января 2025, 02:37
«Датчане в шоке». Трамп жестко поговорил с Данией о Гренландии
Unsplash
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Президент США Дональд Трамп провел «острый» телефонный телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Источники Financial Time (FT) сообщили, что американский политик вновь требовал передать Гренландию под контроль Соединенных Штатов.

Беседа политиков длилась 45 минут. Разговор перерос в конфронтацию с самого начала, рассказали FT высокопоставленные европейские чиновники. Собеседники газеты утверждают, что разговор прошел очень плохо, один из источников охарактеризовал его как «ужасный».

Еще один собеседник FT заявил, что намерение Трампа получить Гренландию «серьезно и потенциально очень опасно». По его словам, после беседы «датчане остались в шоке».

Команда американского политика при этом подробности беседы не разглашала. Сам Трамп еще 7 января заявил, что не исключает применения экономической или военной силы для взятия под контроль арктического острова.

Дональд Трамп со времен своего первого срока в Белом доме неоднократно высказывался о Гренландии. К этой идее политик вернулся после избрания президентом США в 2024 году. Дания после заявлений Трампа увеличила расходы на оборону Гренландии и изменила королевский герб.

Президент США Дональд Трамп провел «острый» телефонный телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Источники Financial Time ( FT ) сообщили, что американский политик вновь требовал передать Гренландию под контроль Соединенных Штатов.

США Дания Дональд Трамп Гренландия
25 января 2025, 01:02
Сценарий для драмы. Американская криминалистка могла отправить в тюрьму 500 невиновных
Unsplash
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Суд предъявил аналитику криминалистической лаборатории из Колорадо Ивонн Вудс обвинения по более чем 100 пунктам — предположительно, специалист массово фальсифицировала отчеты по делам о сексуальном насилии. Газета The Washington Post допустила, что из-за Вудс в тюрьму могли попасть невиновные люди.

Суд предъявил аналитику криминалистической лаборатории из Колорадо Ивонн Вудс обвинения по более чем 100 пунктам - предположительно, специалист массово фальсифицировала отчеты по делам о сексуальном насилии. Газета The Washington Post допустила, что из-за Вудс в тюрьму могли попасть невиновные люди.

Всего под сомнение поставили 500 случаев, к расследованию которых привлекалась Вудс. По крайней мере в двух случаях по делам об убийствах обвиняемые напротив, получили меньшие сроки наказания - прокуроры опасались, что участие Вудс поможет им оправдаться и предоставили мужчинам сделку о признании вины.

В отчете о внутренних делах Бюро расследований Колорадо отмечалось, что опасения по поводу работы Вудс впервые появились более десяти лет назад. Еще в 2014 году один из сотрудников усомнился в ее проверке доказательств, а в 2018 году аналитика временно отстранили от работы над делами о ДНК после обвинений в манипуляции данными.

Уже после ареста Вудс на прямой вопрос следователей под присягой заявила, что и в самом деле изменяла некоторые данные. Аналитик объяснила, что поступала так просто потому, что хотела побыстрее разобраться с работой и закрыть дела.

Окружная прокуратура оценила общий ущерб, который нанесла своими действиями Вудс, более чем в 11 миллионов долларов. Пока аналитик вышла из тюрьмы под залог в 50 тысяч долларов.

Ранее в США учительницу посадили на 1,5 года за совращение 18-летнего ученика.

США Суд Тюрьмы
24 января 2025, 23:19
В Турции обрушилось трехэтажное здание, под завалами остались несколько человек
РИА «Новости»
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В провинции Конья в Турции обрушился 14-квартирный трехэтажный дом. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak.

«В центре Сельчуклу в провинции Конья обрушилось старое трехэтажное здание. <…> Поисково-спасательные команды прибыли на место происшествия», - написали авторы сообщения.

По данным газеты, из-под завалов извлекли двоих человек. Под обломками здания могут находиться еще три или четыре человека.

Причины, по которым произошло обрушение здания, власти пока не называли.

Ранее стало известно, что при пожаре в турецком отеле на горнолыжном курорте Карталкая по меньшей мере погибли 36 детей.

Турция Обрушения

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