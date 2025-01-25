В Аргентине из уголовного кодекса уберут понятие «убийство женщины»

Он заявил, что власти принимают такие меры, исходя из того, что правительство Аргентины защищает равенство всех людей перед законом, независимо от пола.

«Ни одна жизнь не стоит больше другой», - закончил свое заявление министр.

Сегодня, 25 января, в Вашингтоне прошел митинг против абортов. На нем собралось рекордное количество людей - более 150 тысяч человек. На марше присутствовал и президент Штатов Дональд Трамп. Согласно медицинской статистике, после победы республиканца операции по вазэктомии увеличились на 1200% из-за страха, что он запретит аборты в стране.

В ноябре прошлого года президент Аргентины Хавьер Милей посетил резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Там лидер южноамериканской страны выступил на сцене и поздравил Трампа с переизбранием, а также раскритиковал идею социализма.