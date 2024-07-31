В аэропорту Братиславы объявили срочную эвакуацию
Днем 31 июля в аэропорту Братиславы объявили эвакуацию из-за сообщения о заложенной бомбе. Большинство вылетов отложили, сообщил Topky.
«На основании полученного уведомления о размещении взрывного устройства в помещении аэропорта имени Штефаника в Братиславе в настоящее время полиция проводит первоначальные действия, включающие эвакуацию людей», - заявил представитель полиции.
Правоохранители устроили «пиротехнический обыск». Ожидавших вылета людей отвели в отдельную зону аэропорта до дальнейших указаний. Все вылеты, кроме рейса турецкой авиакомпании Corendon Airlines в Анталью, отложили. Воздушная гавань продолжила принимать прибывающие самолеты, однако пассажирам запретили высаживаться. На подъезде к аэропорту выстроилась очередь из машин и людей с чемоданами.
В Москве в середине июля объявляли эвакуацию из ТЦ «Каширская плаза». В здании сработала пожарная сигнализация.