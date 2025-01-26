26 января 2025, 01:35

В администрации Трампа начался первый раскол

Unsplash
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В администрации президента США Дональда Трампа появились ощутимые разногласия относительно введения пошлин на ввоз иностранной продукции на территорию страны. Об этом сообщила газета Politico.

Две стороны администрации Трампа Как уточнили авторы статьи, неопределенность по пошлинам отчасти заключается в том, что Трампу приходится обсуждать этот вопрос с двумя лагерями.

Первый лагерь, в который входят кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Скотт Бессент, выступает за более плавное и точечное введение ограничений с целью недопущения инфляции.

Второй лагерь, напротив, выбрал позицию протекционизма, в рамках которой поддерживает введение широкомасштабных пошлин. Этого курса придерживаются кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир, директор Национального торгового совета Питер Наварро и заместитель главы аппарата по политическим вопросам Стивен Миллер.

Также в статье говорится, что экономические чиновники Трампа связались с представителями отраслей, которых могут коснуться санкции, чтобы определить степень влияния пошлин на иностранную продукцию.

Ранее президент США заявил журналистам в Белом доме, что предпочитает в качестве меры воздействия на Россию пошлины вместо санкций. По его мнению, «они сохраняют силу доллара».

Команда Трампа оказалась не такой уж сплоченной «Невероятный уровень неопределенности в плане пошлин - это первый и самый значимый показатель разделения мнений в кругу Трампа по основным позициям в политике», - отметили авторы материала.

При этом они указали на то, что после вступления в должность президент пока так и не решил вопрос пошлин. Это показывает, что Трамп не определился, какими и в каких случаях продукция будет облагаться пошлинами, пояснили изданию неназванные источники, знакомые с обсуждениями членов администрации президента.

США Белый дом в США Санкции Дональд Трамп Россия Пошлины Курс доллара Инфляция
26 января 2025, 00:07
Популярная блогерша из Казахстана пригрозила расправой русскоязычной девушке
РИА «Новости»
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Власти Казахстана объявили в международный розыск продюсера Дану Орманбаеву. Она публично угрожала русскоязычной жительнице республики расправой, сообщил местный сайт Orda.kz.

Издание сослалось на информацию, предоставленную полицией. Следственное управление Алма-Аты возбудило уголовное дело по факту разжигания межнациональной вражды. Суд уже санкционировал арест Орманбаевой.

Орманбаева - популярный в Казахстане блогер. Газета «New Times.kz» пояснила, что продюсер весной прошлого года в своих социальных сетях оскорбила русскоязычную женщину и пообещала с ней расправиться. Пострадавшая обратилась в полицию.

При этом сама Орманбаева заявила, что конфликту предшествовала ссора, в которую вовлекли и ее семью. По словам блогера, оппоненты распространяли в социальных сетях фейковые фотографии и поддельные цитаты.

Блогер уверила, что она - «не разжигатель межнациональной розни». По ее словам, об этом знают «все мои русские друзья, партнеры и соратники». Уголовное дело Орманбаева назвала сфабрикованным. Сейчас женщина живет в Дубае.

Во вторник, 21 января, стало известно, что полиция Казахстана начала расследование из-за песни с оскорблениями русских. Местный блогер Темирлан Енсебек разместил ее в социальных сетях. Автора композиции еще не установили.

Казахстан Уголовное дело Женщины Блогеры
25 января 2025, 23:59
Трамп отменил запрет на поставки 900-килограммовых авиабомб в Израиль — СМИ
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону снять запрет администрации бывшего президента Байдена на поставки 2000-фунтовых (почти одна тонна) авиабомб в Израиль. Об этом со ссылкой на израильские источники сообщило издание Axios.

«Администрация президента Трампа поручила Пентагону снять запрет, который ранее наложила администрация Байдена на поставку в Израиль 2000-фунтовых бомб», - написали авторы статьи.

По данным издания, что в ближайшее время 1,8 тысячи авиабомб MK-84, о которых идет речь, погрузят на корабли со складов в США и отправят в Израиль.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выпустил указание немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину. Однако этот запрет не коснулся Израиля и Египта.

США Израиль Пентагон Запреты Международные отношения Войны Дональд Трамп Конфликт Израиля и Палестины
25 января 2025, 23:28
В Германии более 100 тысяч человек вышли на протесты против АдГ, Маска и Трампа
РИА «Новости»
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В субботу, 25 января, в нескольких немецких городах прошла массовая акция протеста против правых партий и политиков, таких как партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидата в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца, а также против президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

«Самая крупная демонстрация прошла в Берлине. Около 100 тысяч человек собрались у Бранденбургских ворот, чтобы выразить <…> протест против правого экстремизма и АдГ», - написали авторы статьи.

Однако, как сообщили в издании, протесты затронули не только против АдГ. Участники акции протестовали также против Мерца и американцев Трампа и Маска, которые в последнее время все чаще прибегают к правой риторике.

Кроме Берлина, по данным немецких журналистов, подобные акции прошли также в городе Галле, где проходило крупное предвыборное мероприятие АдГ. Там на улицу вышли более девяти тысяч человек. В Ашаффенбурге, где недавно уроженец из Афганистана напал на детей, против правых вышли еще около трех тысяч человек.

Ранее в Вашингтоне собрались тысячи протестующих против политики Трампа. Активисты опасаются, что она будет угрожать их конституционным правам.

Германия США Афганистан Протесты Дональд Трамп Митинги Экстремизм
25 января 2025, 20:57
Маск призвал немцев выходить на улицу и голосовать за свое будущее
Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск выступил по видеосвязи на съезде партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщило издание Die Welt.

Речь владельца соцсети Х транслировали на большом экране перед началом предвыборной кампании к выборам в бундестаг. Маск назвал АдГ «главной надеждой Германии» и заявил, что немцы не должны терять свою идентичность в условиях глобализации. Маск подчеркнул, что нынешнее правительство ФРГ игнорирует благополучие народа и подавляет его.

«Выходите на улицы, разговаривайте с людьми, убеждайте их голосовать. Необходимы перемены. Они должны быть сделаны.<… > Я думаю, что на этих выборах может зависеть будущее цивилизации», - заявил Маск.

Ранее Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком» и заявил, что тот должен уйти в отставку. Так он отреагировал на поведение Шольца на теракт в Магдебурге.

Германия Илон Маск Выборы

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