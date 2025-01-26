В администрации Трампа начался первый раскол

Две стороны администрации Трампа Как уточнили авторы статьи, неопределенность по пошлинам отчасти заключается в том, что Трампу приходится обсуждать этот вопрос с двумя лагерями.

Первый лагерь, в который входят кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Скотт Бессент, выступает за более плавное и точечное введение ограничений с целью недопущения инфляции.

Второй лагерь, напротив, выбрал позицию протекционизма, в рамках которой поддерживает введение широкомасштабных пошлин. Этого курса придерживаются кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир, директор Национального торгового совета Питер Наварро и заместитель главы аппарата по политическим вопросам Стивен Миллер.

Также в статье говорится, что экономические чиновники Трампа связались с представителями отраслей, которых могут коснуться санкции, чтобы определить степень влияния пошлин на иностранную продукцию.

Ранее президент США заявил журналистам в Белом доме, что предпочитает в качестве меры воздействия на Россию пошлины вместо санкций. По его мнению, «они сохраняют силу доллара».

Команда Трампа оказалась не такой уж сплоченной «Невероятный уровень неопределенности в плане пошлин - это первый и самый значимый показатель разделения мнений в кругу Трампа по основным позициям в политике», - отметили авторы материала.

При этом они указали на то, что после вступления в должность президент пока так и не решил вопрос пошлин. Это показывает, что Трамп не определился, какими и в каких случаях продукция будет облагаться пошлинами, пояснили изданию неназванные источники, знакомые с обсуждениями членов администрации президента.