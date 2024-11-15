15 ноября 2024, 02:13

В Абхазии обсудят ратификацию нашумевшего договора с Россией

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Парламент Абхазии в ходе заседания 15 ноября рассмотрит вопрос ратификации соглашения «Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия». Об этом сообщило РИА «Новости».

Абхазскую оппозицию возмутили положения документа, потому что в нем якобы есть нормы, позволяющие строить апартаменты, законопроект о которых парламент до этого отклонил. Оппозиционеры намерены устроить акцию протеста.

Соглашение подписали 30 октября в Москве. Благодаря ему российские организации смогут реализовывать инвестиционные проекты в Абхазии. Как отмечал глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия сама не найдет средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Ранее абхазцы собрались на площадях Сухума и устроили массовые беспорядки. После митингов задержали несколько человек. Как заявил политолог Евгений Михайлов, организаторы акций протеста хотят дестабилизировать обстановку в республике и дестабилизировать отношения с Россией.

Абхазия Протесты Россия Беспорядки Митинги Оппозиция Экономика Протесты в Абхазии
15 ноября 2024, 01:26
Пашинян шокировал армян переменами во внешнем виде
РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил сменить образ и впервые после прихода к власти сбрил бороду. Кадры преображения политик опубликовал в Instagram*.

Сначала Пашинян показался в привычном виде, с бородой, а спустя мгновение показал себя гладко выбритым и подмигнул в объектив.

«Привет, седой», - написал Пашинян под видео.

Политик не сбривал бороду с 2018 года, когда пришел к власти на фоне протестов. Теперь армяне гадают, что именно заставило премьера поменять имидж.

Смена стиля не всегда проходит гладко для публичных людей. Например, принц Уэльский несколько раз хотел отпустить бороду. Когда волосы на его лице стали слишком длинными, его дочь - принцесса Шарлота - не узнала отца и расплакалась.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Армения Никол Пашинян
15 ноября 2024, 01:05
Стало известно, что произойдет с Кеннеди-младшим при Трампе
РИА «Новости»
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Будущий американский лидер Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост министра здравоохранения США. В социальной сети Truth Social он отметил, что кресло займет Роберт Кеннеди-младший.

«Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США», - написал политик.

По словам избранного президента страны, ведомство под шефством Кеннеди-младшего сможет восстановить традиции «золотого стандарта научных исследований», благодаря которым удастся побороть эпидемии и хронические заболевания в Штатах.

Ранее Трамп выбрал, кто будет возглавлять Министерство юстиции США. На пост министра он номинировал конгрессмена Мэтта Гетца. Также республиканец выбрал кандидатуру на должность директора Национальной разведки - это бывшая конгрессвумен Тулси Габбард , которая в 2022 году вышла из Демократической партии.

США Здравоохранение Дональд Трамп
14 ноября 2024, 17:42
Рубио раскрыл стратегию по достижения мира
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Сенатор США от Флориды Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря, сообщил на своей странице в социальной сети X, что на своем посту намерен работать над достижением мира с позиции силы. Он пообещал ставить интересы США превыше всего.

«Возглавлять государственный департамент США - это огромная ответственность, и я удостоен доверием, которое оказал мне президент Трамп. Будучи государственным секретарем, я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую повестку», - подчеркнул он.

Рубио выразил надежду на поддержку в сенате США, где его кандидатуру должны утвердить.

Трамп предложил на должность государственного секретаря Рубио, отметив, что сенатор - уважаемый лидер, который всегда выступает за свободу и справедливость. Он якобы всегда отличался бескомпромиссными взглядами на внешнюю политику.

Также Трамп выбрал нового директора нацразведки. Кандидатом оказалась бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард. Она начала служить в ВС США после теракта 11 сентября.

Сенатор США от Флориды Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря, сообщил на своей странице в социальной сети X , что на своем посту намерен работать над достижением мира с позиции силы. Он пообещал ставить интересы США превыше всего.

США Флорида Дональд Трамп
14 ноября 2024, 16:05
В Сиэтле «жена» трансгендера убила своего отца в ночь накануне выборов президента США
Global Look Press
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Спутница трансгендерного* писателя, 33-летняя Кори Берк, убила своего 68-летнего отца ледорубом в ночь накануне выборов президента США. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Предположительно, женщина сначала повалила пожилого мужчину, затем стала его душить, а после нанесла ему множественные удары ледорубом. Его тело нашли в подвале дома нападавшей.

Согласно документам обвинения, на которые сослалась газета, Берк призналась в совершенном убийстве. Она якобы сорвалась на отца за отказ выключить свет.

Полиция прибыла на место убийства после сообщения соседей. Те увидели, как Берк разбивает панорамные окна в доме.

Женщина в разговоре с правоохранителями назвала убийство «актом освобождения, которое должно было произойти сегодня (в день выборов - прим. ред.)». На следующий день после убийства она рассказала полицейскому, что хотела помочь людям «избавиться от их привязанности к своим родителям».

Кори Берк работала менеджером по обучению в компании по производству ракет и космических аппаратов Blue Origin Джеффа Безоса, а также состояла в отношениях с трансгендерным* писателем Самантой Ли Аллен.

Ранее трансгендерный* сын Илона Маска Ксавье заявил о желании покинуть США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. Он сменил пол в 2022 году по достижению 18 лет.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

США Убийства ЛГБТ Выборы президента США

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