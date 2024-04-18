Ужин президента Польши с Трампом длился 2,5 часа

«Это была прекрасная встреча. Долгая, почти 2,5 часа, встреча проходила в прекрасной атмосфере. Это была встреча двух друзей», - сказал он.

Политики встретились за ужином в квартире республиканца в Trump Tower, сообщило издание Politico. Дональд Трамп заявил журналистам в вестибюле небоскреба, что провел с Анджеем Дудой «четыре прекрасных года» и, возможно, сделает это снова, имея в виду планы переизбраться в ноябре. Они обсудили оборонные расходы НАТО, конфликт на Украине и Ближнем Востоке.

В случае победы на выборах одним из первых решений Дональда Трампа , по мнению его советника Джона Болтона, станет выход из Североатлантического альянса.

RT сообщил, что американских чиновников всерьез обеспокоила такая перспектива.