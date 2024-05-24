24 мая 2024, 10:20

Ужесточение порядка выдачи загранпаспортов за рубежом опровергли в МИД

РИА «Новости»
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Публикации ряда СМИ о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов россиян за рубежом можно назвать безосновательными и злонамеренными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Информация о том, что российские диппредставительства и консульские учреждения за рубежом якобы ужесточают порядок оформления и выдачи заграничных паспортов гражданам РФ, ранее появилась в некоторых изданиях.

В ответ Захарова напомнила, что основания для временного ограничения права россиян на выезд из страны установлены в федеральном законодательстве.

В частности, предусматривается, что заграничный паспорт не оформят и не выдадут человеку до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда, если у него есть статус подозреваемого либо он привлечен в качестве обвиняемого. Редакция этой статьи ФЗ применяется с 2010 года, подчеркнула дипломат.

По словам представителя МИД, все действующие и разрабатываемые нормативно-правовые акты внешнеполитического ведомства, которые регулируют выдачу загранпаспортов в диппредставительствах и консульских учреждениях РФ, содержат именно эту установленную законом формулировку.

Паспорта Россия МИД РФ
24 мая 2024, 10:38
МИД Эстонии вызовет временного поверенного в делах РФ после вбросов о буях на Нарве
Unsplash
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Временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина вызовут в МИД прибалтийской страны 24 мая. Об этом в соцсети X заявил глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна.

Причиной для разговора, по его словам, стала «вредоносная деятельность» России в Европе.

«Наша реакция будет спокойной и ясной. Сегодня мы вызовем поверенного в делах РФ», - анонсировал Цахкна.

О «вредоносной деятельности» глава эстонского МИД высказался после появления сообщений о том, что российские пограничники якобы сняли буи на Нарве, которые служили для разграничения судоходных путей.

Информацию об этом 23 мая распространил Bloomberg со ссылкой на погранслужбу Эстонии. В публикации агентства было указано, что «Россия за ночь вытащила 24 из 50 буев», установленных эстонской стороной с 13 мая.

Россия Эстония МИД РФ
24 мая 2024, 08:53
Глава ФСБ назвал еще одну цель заказчиков теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Нанесение ущерба отношениям стран СНГ посредством религиозного и национального факторов было одной из целей заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». С таким заявлением 24 мая выступил директор ФСБ Александр Бортников, сообщило РИА «Новости».

«Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов», - подчеркнул он, выступая на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

По его словам, геополитические оппоненты России рассчитывали разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, который существует уже многие годы. Также глава ФСБ поблагодарил коллег из спецслужб стран Содружества, которые оказывают всемерное содействие и помощь в расследовании теракта в Красногорске.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед началом выступления группы «Пикник».

Группа вооруженных боевиков ворвалась в здание и начала стрелять по беззащитным людям. Помимо этого, преступники устроили поджог в «Крокусе», который привел к масштабному пожару.

Жертвами теракта стали 145 человек

Теракт в «Крокусе»
24 мая 2024, 07:32
Ничего подозрительного. Генштаб ВС Ирана раскрыл детали расследования гибели Раиси
Unsplash
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Следователи прослушали переговоры экипажа вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и не нашли ничего подозрительного. Генштаб Вооруженных сил республики опубликовал предварительные итоги расследования.

Заявление военных распространил сайт Tasnim. Специализированные и технические экспертные группы обследовали место авиакатастрофы. Они не нашли на воздушном судне следов от пуль. Вертолет, по версии следствия, загорелся после удара о возвышенность.

«Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот вертолета, потерпевшего аварию, связался с двумя другими вертолетами летной группы. <…> В разговорах дежурной вышки с летным экипажем подозрительных случаев не наблюдалось», - заявили военные.

Лидер турецкой левой партии «Родина» Догу Перинчек не исключил, что вертолет мог разбиться в результате диверсии. Раиси похоронили в мавзолее Имама Резы в Мешхеде.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
24 мая 2024, 06:15
Marinette Marine построит для США два ракетных фрегата
РИА «Новости»
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Армия США к 2030 году получит два новых ракетных фрегата. Пентагон заключил контракт на их проектирование и строительство с компанией Marinette Marine.

Минобороны США заключило с компанией из Висконсина контракт на сумму 1 044 529 113 долларов, сообщила пресс-служба. Подрядчиком выступило командование Военно-морских систем в Вашингтоне в округе Колумбия.

«[Контракт] на реализацию вариантов детального проектирования и строительства двух управляемых кораблей класса Constellation - ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67», - объявил Пентагон.

Более половины работ выполнят в штате Висконсин, еще пятую часть - в Нью-Джерси. Средства выделят из бюджета США на 2024 год, а сам контракт рассчитан до 2030 года.

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России Всеволод Хмыров в 2019 году называл состав ВМФ США избыточным. По его словам, американская армия имела достаточное количество кораблей.

США Пентагон Корабли

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