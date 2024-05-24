Ужесточение порядка выдачи загранпаспортов за рубежом опровергли в МИД

Информация о том, что российские диппредставительства и консульские учреждения за рубежом якобы ужесточают порядок оформления и выдачи заграничных паспортов гражданам РФ, ранее появилась в некоторых изданиях.

В ответ Захарова напомнила, что основания для временного ограничения права россиян на выезд из страны установлены в федеральном законодательстве.

В частности, предусматривается, что заграничный паспорт не оформят и не выдадут человеку до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда, если у него есть статус подозреваемого либо он привлечен в качестве обвиняемого. Редакция этой статьи ФЗ применяется с 2010 года, подчеркнула дипломат.

По словам представителя МИД, все действующие и разрабатываемые нормативно-правовые акты внешнеполитического ведомства, которые регулируют выдачу загранпаспортов в диппредставительствах и консульских учреждениях РФ, содержат именно эту установленную законом формулировку.