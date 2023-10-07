«Уже почти 10 лет». Кандидат в президенты США потребовал признать правду о Донбассе
Обман, благодаря которому мир видит Украину в хорошем свете, нужно разоблачить. Об этом в соцсети X написал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.
«Поддерживающие [конфликт] республиканцы распространяют ту же ложь, что и Байден. <…> Большинство регионов Донбасса - русскоязычные, они не голосовали на украинских выборах уже почти 10 лет», - заявил он.
По словам политика, люди должны знать об этих «суровых фактах», чтобы не совершить тех же ошибок, что в Ираке и Афганистане.
Рамасвами добавил, что руководство киевского режима запретило оппозиционные партии и котролирует все средства массовой информации. Также на Украине много коррупции, а президент страны Владимир Зеленский «шантажировал» Вашингтон отменой выборов в случае прекращения американского финансирования.
Ранее историк Хал Брэндс заявил, что Зеленский оказался не в лучшем положении из-за вероятного сокращения поддержки со стороны США. По его словам, украинской стороне придется просить мира на невыгодных для себя условиях. Дипломатические и психологические последствия окажутся разрушительными.