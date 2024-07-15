15 июля 2024, 01:18

«Уже победил». Медведев прокомментировал покушение на Трампа

РИА «Новости»
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Лидер республиканцев Дональд Трамп фактически стал победителем президентской гонки в США после покушения на него.  Об этом на своей странице в соцсети Х написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Теперь он уже победил. Если его не убьют», - подчеркнул Медведев и проиллюстрировал пост фотографией Трампа.

По мнению военного эксперта и журналиста Юрия Подоляки, жизнь экс-президента США спасла счастливая случайность. В момент выстрела политик неожиданно резко повернул голову, и пуля, вместо того, чтобы попасть ему в затылок, лишь зацепила ухо. Ненавидевший республиканцев и лично Трампа стрелок совершил нападение 13 июля во время выступления кандидата в президенты на митинге своих сторонников в Пенсильвании. Его ликвидировали представители спецслужб.

Дмитрий Медведев Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 00:23
Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие от стрельбе на митинге Трампа
РИА «Новости»
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Два человека, которые пострадали во время стрельбы на митинге экс-главы Штатов Дональда Трампа в Пенсильвании, чувствуют себя лучше. Об этом сообщил телеканал ABC News, сославшись на правоохранительные органы.

«Состояние двух человек, пострадавших в субботней перестрелке, улучшилось с критического до стабильного», - заявил источник журналистам.

По информации полицейских, из-за стрельбы пострадали двое мужчин 57 и 74 лет.

Покушение на кандидата в президенты произошло 14 июля. Во время митинга вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу. Одна из пуль задела Трампа, однако резкий поворот головы спас его от пули.

Жена политика Мелания обратилась к американцам с призывом к единению после покушения на ее супруга. По ее словам, покушавшийся на его жизнь стрелок - монстр. Женщина поблагодарила сотрудников спецслужб и полицейских за их работу.

Два человека, которые пострадали во время стрельбы на митинге экс-главы Штатов Дональда Трампа в Пенсильвании, чувствуют себя лучше. Об этом сообщил телеканал ABC News , сославшись на правоохранительные органы.

Стрельба Дональд Трамп Митинги Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 21:28
Сына эмира Дубая назначили вице-премьером и министром обороны ОАЭ
РИА «Новости»
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Эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум назначил своего сына Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума вице-премьером и министром обороны страны. Об этом  сообщило агентство Bloomberg.

На этих постах он сменил своего отца, до этого их занимавшего.

Ранее уволенный с должности главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приступил к работе в качестве посла этой страны в Великобритании. Указ о назначении экс-военного на дипломатическую должность президент Украины Владимир Зеленский подписал 9 мая. По мнению ряда экспертов, перестановку сделали из-за высокого рейтинга Залужного среди избирателей.

Работа ОАЭ Дубай
14 июля 2024, 21:13
Предсказавшего покушение на Трампа «пророка» нашли в Сети
Global Look Press
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В Сети обнаружили видеоролик, в котором «пророк» три месяца назад предсказал покушение на экс-президента Дональда Трампа, произошедшее накануне в штате Пенсильвания. Об этом сообщил Telegram-канал «Прямой Эфир. Новости».

«Я видел покушение на его жизнь. Пуля пролетела прямо у его уха. Настолько близко к голове, что повредила ему барабанную перепонку. Люди заступятся за него, и он выиграет выборы президента», - заявил мужчина на видео.

Покушение на Трампа произошло на митинге в штате Пенсильвания. Снайпер ранил экс-президента и убил одного из зрителей. По мнению экспертов, Трампа от пули спас резкий поворот головы.

Дональд Трамп Выборы Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 20:46
«Давайте воссоединимся». Жена Трампа выступила с обращением к американцам
РИА «Новости»
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Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания обратилась к согражданам с призывом к единению после покушения на ее мужа. Такой призыв она опубликовала на своей странице в соцсети X.

«Рассвет снова настал. Давайте воссоединимся. Сейчас», - написала она.

Также она назвала монстром покушавшегося на жизнь Трампа стрелка, поделилась своими переживаниями в момент происшествия и поблагодарила сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за их работу.

Ранее полковник морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсон заявил, что причиной просчета американских спецслужб, допустивших покушение на Трампа, стала их излишняя политизированность.

Покушение на лидера республиканцев совершил 20-летний мужчина во время митинга сторонников Трампа в Пенсильвании. В результате нападения погиб 50-летний мужчина.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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