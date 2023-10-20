«Уже не Украина». Кличко высказался о вошедших в состав России новых регионах

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«Проголосовать? Те территории <...> - они уже не Украина, потому что представителей не будет», - сказал он.

Так политик ответил на вопрос о проведении выборов на Украине в условиях вооруженного конфликта. Он отметил, что не знает, как киевский режим будет учитывать голоса в этих регионах. Также, по мнению главы столицы, выборы на Украине развалили бы страну, потому что политики начали бы бороться друг с другом за власть.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины в следующих выборах. По его словам, голосование можно провести в условиях военного положения, если Рада примет такую инициативу.