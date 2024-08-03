«Уже не смешно». Байден попытался улететь в Россию

До этого американский предприниматель Илон Маск усомнился в том, что Байден еще жив. Он согласился с пользователями соцсети X, что глава государства давно не появлялся на публике, исчезнув после выхода из президентской гонки.

Ранее президент России Владимир Путин встретил освобожденных из натовских застенок соотечественников.

Байден вместе с Камалой Харрис приехал в аэропорт, чтобы встретить освобожденных американских граждан, которых обменяли на россиян.

После завершения официальной части мероприятия американский лидер направился прямо к трапу и поднялся на спецборт. Харрис и команда сопровождения за ним не последовали.

«Это уже даже не смешно. Он надеялся, что его обменяют?» - обиженно прокомментировали произошедшее американцы.