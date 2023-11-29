«Уже есть смерти». На Украине заявили о полувоенном конфликте с Польшей

«Это уже превращается в колоссальное политическое полувоенное столкновение. Уже есть смерти: смертельный исход двух водителей, которые умерли на границе», - сказал он.

Польские перевозчики заблокировали автомобильные пропускные пункты на границе. Они требуют вернуть отмененную схему разрешения для коммерческих перевозчиков из Украины. Сейчас очередь грузовых автомобилей на польской стороне достигла 50 километров, два украинских шофера погибли.

По словам Олега Соскина, Украина на фоне случившегося потеряла примерно 100 миллионов евро и правительство не знает, как исправить положение.

Ранее министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик попросил украинские власти отменить регистрацию грузовиков , вернувшихся из Евросоюза пустыми. По его словам, электронная очередь сильно затянула процесс переезда через КПП и транспортным компаниям стало труднее работать. Если с ситуацией не разобраться, то перевозчики понесут серьезные убытки.