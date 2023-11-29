29 ноября 2023, 04:58

«Уже есть смерти». На Украине заявили о полувоенном конфликте с Польшей

РИА «Новости»
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Обстановка на польско-украинской границе начинает перерастать в полувоенный конфликт с жертвами. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Это уже превращается в колоссальное политическое полувоенное столкновение. Уже есть смерти: смертельный исход двух водителей, которые умерли на границе», - сказал он.

Польские перевозчики заблокировали автомобильные пропускные пункты на границе. Они требуют вернуть отмененную схему разрешения для коммерческих перевозчиков из Украины. Сейчас очередь грузовых автомобилей на польской стороне достигла 50 километров, два украинских шофера погибли.

По словам Олега Соскина, Украина на фоне случившегося потеряла примерно 100 миллионов евро и правительство не знает, как исправить положение.

Ранее министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик попросил украинские власти отменить регистрацию грузовиков , вернувшихся из Евросоюза пустыми. По его словам, электронная очередь сильно затянула процесс переезда через КПП и транспортным компаниям стало труднее работать. Если с ситуацией не разобраться, то перевозчики понесут серьезные убытки.

Украина Польша
29 ноября 2023, 03:37
Убитая в Турции россиянка работала моделью
Freepik
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Россиянка, тело которой обнаружили в турецком курортном районе Бодрум, была моделью. Об этом сообщило издание Anterhaber.

В материале сказано, что погибли россиянка Ирина и ее шестилетняя дочь - их застрелили. По предварительной информации, трупы завернули в простыню и связали веревкой. Об исчезновении матери и ребенка заявили друзья погибшей.

Издание выяснило, что женщина принимала участие в съемках брендовой одежды в Каппадокии, Стамбуле и Бодруме. После произошедшего в розыск объявили «иностранного гражданина».

В сентябре в Турции погибла другая жительница России - Анастасия. По неуточненным данным, ее убил сириец в северной части города Эрзурум. С ним женщина познакомилась в интернете за восемь месяцев до своей смерти. Подозреваемый работал бариста в кофейне. В полиции он сообщил, что поссорился с жертвой и перерезал ей ногу куском стекла.

Турция Дети Россия
29 ноября 2023, 02:02
Газета Politico назвала самого влиятельного человека в Европе
Pxhere
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Газета Politico назвала самым влиятельным человеком Европы лидера оппозиции в Польше Дональда Туска. Информацию об этом опубликовали на сайте издания.

«Теперь, после восьми лет правления Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова», - отметили авторы статьи.

По мнению составителей рейтинга, Туск стал надеждой для центристов по всей Европе. Они смотрят за тем, как популистские силы переходят с «маргинальных» позиций в правительство.

Также в Брюсселе издание провело мероприятие, посвященное оглашению самых влиятельных людей за этот год. Оценку представили в трех категориях - «разрушители», «мечтатели» и «деятели». Имя украинского лидера Владимира Зеленского тоже оказалось в этом списке. Политик стал главным мечтателем года.

Еще туда внесли и главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину. Она победила в номинации «разрушители». Журналисты отметили, что денежная политика Центрального банка РФ не позволила антироссийским санкциям негативно отразиться на стране.

Польша
29 ноября 2023, 01:45
Набиуллина победила в номинации «Разрушитель» газеты Politico
РИА «Новости»
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Газета Politico назвала председателя российского Центрального банка Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года. Информацию об этом опубликовали на сайте издания.

Газета провела мероприятие в Брюсселе, на котором огласила имена самых влиятельных персон за 2023 год по категориям «Деятели», «Мечтатели» и «Разрушители».

Набиуллину посчитали главным «разрушителем» из-за денежно-кредитной политики Центробанка, благодаря которой страна не ощутила последствий от антироссийских санкций.

Второе место в категории «Разрушители» занял каталонский журналист Карлес Пучдемон, третье - венгерский премьер-министр Виктор Орбан, четвертое - министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Не забыла газета и президента Украины Владимира Зеленского. Политик занял первое место в категории «Мечтатель».

Россия Центробанк
29 ноября 2023, 01:15
Газета Politico назвала Зеленского «Главным мечтателем года»
РИА «Новости»
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Издание Politico назвало украинского лидера Владимира Зеленского  главным «мечтателем» 2023 года. Информацию об этом опубликовали на сайте газеты.

В Брюсселе Politico провела мероприятие, приуроченное к оглашению самых влиятельных личностей за уходящий год. Рейтинг представлен в трех категориях - «разрушители», «деятели» и «мечтатели». В последней из них Зеленский занял первое место.

Также Politico назвала главу Украины самым влиятельным человеком в Европе этого года. Составители рейтинга отметили, что президент страны смог «перенести конфликт на Запад», убедив союзные государства в том, что это и их битва. Этот факт дает политику «право заставлять Европу делать то, что он хочет».

При этом украинский лидер продолжает просить у западных государств деньги на оружие. Ранее Зеленский подписал проект бюджета страны на 2024 год, где доходы составили 48,4 миллиарда долларов, а расходы - 92,2 миллиарда. В итоге дефицит бюджета составил 43 миллиарда долларов.

Владимир Зеленский Украина

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