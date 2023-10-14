«Ужасный удар». Украину предупредили в США о потере важного города

Читайте нас в:

«Украинскому государству пришел конец. Они уже потеряли Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР, они никогда не смогут вернуть эти территории, как и Крым, и есть шанс, что они потеряют еще больше», - сказал он.

Эксперт выразил уверенность, что Украина сможет сохранить жизнеспособность с помощью выхода к Черному морю. При этом он не исключил, что крупный прибрежный город Одесса, в котором проживает большое количество русскоговорящего населения, может перейти к России.

«Если Россия установит контроль над Одессой, это станет ужасным ударом для Украины», - резюмировал экс-разведчик.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что подразделения ВС России могут освободить Харьков в течение нескольких дней, а потом продолжить движение прямо на Киев.