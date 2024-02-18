«Ужасный президент». Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты

В субботу, 17 февраля, Трамп выступил перед сторонниками в штате Мичиган. Он критически оценил качества Байдена и как человека, и как президента.

«Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу демократии», - заявил он.

По его словам, Байден «коррумпированный человек» и ужасный президент с очень низким показателем интеллекта. Трамп напомнил и про то, как ему требовалась помощь, чтобы найти сцену во время публичных выступлений.

Политик также отметил, что Америка превратилась в страну третьего мира из-за наплыва нелегальных мигрантов и ситуации на южной границе.

Ранее суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Экс-президента США обязали выплатить около 355 миллионов долларов, а также запретили работать сотрудником или директором любой нью-йоркской корпорации в ближайшие три года.