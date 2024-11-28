«Ужасное». Американцы раскритиковали видеообращение Харрис

В ролике вице-президент старалась поддержать своих сторонников, однако ее внешний вид и манера подачи информации вызвали вопросы. На кадрах Харрис выглядит уставшей и безрадостной, а оптимистический настрой ее слов, как отметили пользователи, выглядел неубедительным.

«Это… шутка? Это ужасное видео», - отметил колумнист DC Examiner Кимберли Росс.

Усомнился в целесообразности публикации ролика и журналист Atlantic Тайлер Остин Харпер. Он заявил, что «нами правят имбецилы».

Старший обозреватель National Review Online Дэн Маклафлин добавил, что подобное видео не появилось бы в публичном пространстве, если бы его автор не сталкивался с напряжением в своем окружении.

Негативную реакцию вызвала и прощальная речь Камалы Харрис после ее проигрыша на выборах президента США. Политик провела на сцене не больше 10 минут.