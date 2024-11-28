28 ноября 2024, 05:56

«Ужасное». Американцы раскритиковали видеообращение Харрис

РИА «Новости»
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Недавняя видеозапись Камалы Харрис вызвала резонанс в американском обществе. Обращение, опубликованное в соцсети X, стало ее первым публичным заявлением после признания поражения на выборах Дональду Трампу, на публикацию обратило внимание РИА «Новости».

В ролике вице-президент старалась поддержать своих сторонников, однако ее внешний вид и манера подачи информации вызвали вопросы. На кадрах Харрис выглядит уставшей и безрадостной, а оптимистический настрой ее слов, как отметили пользователи, выглядел неубедительным.

«Это… шутка? Это ужасное видео», - отметил колумнист DC Examiner Кимберли Росс.

Усомнился в целесообразности публикации ролика и журналист Atlantic Тайлер Остин Харпер. Он заявил, что «нами правят имбецилы».

Старший обозреватель National Review Online Дэн Маклафлин добавил, что подобное видео не появилось бы в публичном пространстве, если бы его автор не сталкивался с напряжением в своем окружении.

Негативную реакцию вызвала и прощальная речь Камалы Харрис после ее проигрыша на выборах президента США. Политик провела на сцене не больше 10 минут.

США Соцсети Камала Харрис Выборы
28 ноября 2024, 04:44
Российским журналистам не продлили ВНЖ Германии
Unsplash
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Берлинские власти приняли решение отказать в продлении вида на жительство нескольким сотрудникам российских СМИ, включая россиянина, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня». Эту информацию РИА «Новости» сообщил представитель Департамента внутренних дел Берлина, его имени агентство не приводило.

Одним из первых уведомление о непродлении разрешения на проживание получил аккредитованный корреспондент агентства Ruptly, гражданин Бразилии. Это произошло еще в феврале, и решение уже прошло рассмотрение в первой судебной инстанции, а сейчас дело направлено в высший административный суд.

Еще один отказ затронул семейную пару, где муж занимает должность главы немецкого представительства агентства «Россия сегодня». Официальное разбирательство по этому делу все еще продолжается и окончательного решения власти не выносили.

Пресс-служба «России Сегодня» при этом уверила агентство, что медиагруппа сейчас вообще не имеет никаких сотрудников на территории ФРГ.

Отдельно немецкое ведомство упомянуло корреспондента и оператора Первого канала, которым было отказано в продлении ВНЖ 22 ноября 2024 года.

Первый канал в среду, 27 октября, сообщил, что его сотрудникам, работающим в Германии, немецкие власти приказали покинуть страну. Речь идет о полном закрытии немецкого отделения Первого канала.

Федеральное правительство Германии утверждало, что таких предписаний сотрудникам Первого канала не выдвигало. Представитель МИД ФРГ допускал, что речь могла идти о претензиях к журналистам со стороны миграционного контроля на уровне только берлинских властей.

Россия в ответ на действия немецкой стороны выслала двух журналистов медиагруппы ARD. Им предписали покинуть страну.

Ранее российских журналистов призывали выслать из США. Эту идею жестко раскритиковал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Германия Журналистика Международные отношения Россия ВНЖ
28 ноября 2024, 00:46
Скончался палач, казнивший немецкого нациста Эйхмана
Global Look Press
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В возрасте 83 лет скончался Шалом Нагар, бывший офицер Управления тюрем Израиля, который казнил нацистского «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана. Об этом сообщил израильский «7 Канал».

Дело оберштурмбаннфюрера СС Эйхмана стало одним из самых громких в ХХ веке. После того, как советские войска взяли Берлин, Эйхман бежал в Италию, а оттуда перебрался в Аргентину.

Израильская разведка Моссад напала на след нациста в 1958 году. После тщательной подготовки в 1960 году израильские спецслужбы похитили Эйхмана и тайком вывезли в Израиль.

В 1961 году суд над нацистом завершился вынесением смертного приговора.

Нагар привел приговор в исполнение, повесив Эйхмана, после чего сжег его тело. Личность палача долгое время скрывалась, а сам он долго страдал от кошмаров и в итоге обратился к религии.

В апреле прошлого года на 104-м году жизни умер Бенджамин Ференц , последний обвинитель на Нюрнбергском процессе. Мужчина побывал во многих концентрационных лагерях в первые дни, а порой и часы после их освобождения.

Разведка Вторая мировая война Израиль Суд Холокост
27 ноября 2024, 18:03
Путин назвал Казахстан надежным союзником России
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и важным союзником России. Глава государства выступил на переговорах с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым.

У государств есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся, добавил Путин.

Переговоры лидеров России и Казахстана проходят в резиденции Акорда. Перед началом беседы состоялась церемония официальной встречи Путина Токаевым, в рамках которой президенты представили членов своих делегаций. Международные консультации стартовали с переговоров в узком составе.

Ранее президент России заявил о поддержке строительства русскоязычных школ в Казахстане.

Казахстан Россия Переговоры Владимир Путин
27 ноября 2024, 16:51
Россия ответит США на разворачивание ракетных комплексов в Японии
Unsplash
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Размещение американских ракет в Японии не оставят без ответа. Россия примет адекватные шаги в соответствии с обновленной ядерной доктриной, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее газета The Japan Times сообщила о планах США развернуть в Японии ракетные комплексы наземного базирования средней дальности Typhon. Размещение систем и их использование во время учений обсудили министр армии США Кристин Уормут и глава японского МО Минору Кихара.

Решение о развертывании Typhon приняли после отмены российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Благодаря новому вооружению в Азии США получат возможность поражать цели на территории КНР, России и Северной Кореи.

США Ракеты Мария Захарова Япония

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