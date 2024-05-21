21 мая 2024, 04:22

«Ужаленный самим собой скорпион». Захарова оценила реакцию США на ордер МУС

РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления США относительно запроса прокурором МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По ее словам, она напомнила ей поведение ужалившего самого себя скорпиона.

Реакция американских властей также напоминает «паука, запутавшегося в собственной паутине», написала она в своем Telegram-канале.

«Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры - визитная карточка англосаксов», - подчеркнула дипломат.

Ранее прокурор МУС Ахмад Кан потребовал выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, обвинив политиков в совершении военных преступлений и преступлений против человечества на территории сектора Газы.

Израильский премьер возмутился из-за этого решения, заявив, что это проявление «нового антисемитизма».

США Израиль Уголовное дело Суд Мария Захарова МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
21 мая 2024, 01:23
Имам Тебриза прожил час после крушения вертолета с президентом Ирана Раиси
РИА «Новости»
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Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, летевший в вертолете вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, прожил еще около часа после крушения. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По данным агентства , тело Але Хашема пострадало меньше, чем у других пассажиров и экипажа самолета. После падения он остался жив и даже смог позвонить главе администрации иранского президента Голяму Хосейну Эсмаили. Но к моменту обнаружения вертолета спасателями Але Хашем уже погиб от полученных ран.

Ранее сообщалось, что Мохаммад Али Але Хашем дважды выходил на связь после крушения вертолета. По телефону имам жаловался на боль и говорил, что слышит звуки машин и скорой помощи.

Самолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение вечером в воскресенье, 19 мая. В результате аварии все пассажиры и члены экипажа погибли.

Вертолеты Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
21 мая 2024, 01:05
Британия испугалась интересов России в районе Фолклендских островов
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Визит российского президента Владимира Путина в Китай оценили как угрозу интересам Великобритании в районе Фолклендских островов. Об этом сообщило издание Express.

«В Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов, поскольку <…> интересы [России и Китая] в этом регионе растут», - заявили в материале.

Издание отметило, что Лондон считает этот регион стратегически важным. Здесь находится усиленный британский контингент - порядка двух тысяч военных, многочисленная авиация и вертолеты, которые «готовы к обороне».

Британские власти беспокоит тот факт, что Россия реализует проекты в Африке и Центральной Азии, уменьшая возможности стран Запада по ее сдерживанию. Кроме того, российская стратегия «несет риски» и для владений Лондона в Атлантическом океане.

Опрошенный изданием политолог Степан Степаненко заявил, что Лондону нужно сосредоточиться на украинском конфликте, чтобы «помешать России» защищать свои геополитические интересы в мире.

Ранее глава британского Минобороны Грант Шэппс заявил, что правительство Великобритании не желает участвовать в прямом конфликте с Россией.

Великобритания Россия Владимир Путин Китай
20 мая 2024, 23:28
СБ ООН отклонил резолюцию России против размещения оружия в космосе
РИА «Новости»
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Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции России, направленной на недопущение гонки вооружений в космосе. Инициатива не смогла набрать необходимых девяти голосов.

За резолюцию проголосовали семь стран: Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик и Сьерра-Леоне. Против проекта выступили США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Республика Корея и Мальта. Швейцария воздержалась от голосования. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В начале мая США обвинили Россию и Китай в создании космического оружия. Помощник главы Пентагона по вопросам политики в околоземном пространстве Джон Пламб заявил, что РФ и КНР якобы разрабатывают, размещают и развертывают противокосмические вооружения наземного и орбитального базирования.

В России предложили проект резолюции для Совбеза ООН, призванный не допустить гонку вооружений в космосе. Согласно тексту документа, необходима разработка многосторонних соглашений, запрещающих применение силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве. Проект также указывал на необходимость запретить размещать на земной орбите любые объекты, несущие ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения.

США Россия Оружие ООН Космос Китай
20 мая 2024, 22:27
«Сами виноваты». В Госдепе прокомментировали гибель президента Ирана
РИА «Новости»
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В США назвали виновных в гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. По словам официального представителя Госдепа Мэттью Миллера, ответственность за авиакатастрофу лежит на иранских властях.

Миллер заявил, что вина иранских властей в решении использовать для перевозки первых лиц страны 45-летний американский вертолет в плохих метеоусловиях. Об этом он сказал на брифинге для журналистов.

Также представитель Госдепа обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок «в поддержку терроризма».

Вечером в воскресенье, 19 мая, стало известно о том, что вертолет президента Раиси потерпел крушение. Спасатели нашли обломки воздушного судна лишь спустя несколько часов. Выяснилось, что вертолет полностью выгорел, а все пассажиры и члены экипажа погибли. На борту кроме президента Ирана находились глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, технический офицер и два пилота.

США Вертолеты Госдеп США Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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