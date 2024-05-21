«Ужаленный самим собой скорпион». Захарова оценила реакцию США на ордер МУС

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Реакция американских властей также напоминает «паука, запутавшегося в собственной паутине», написала она в своем Telegram-канале.

«Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры - визитная карточка англосаксов», - подчеркнула дипломат.

Ранее прокурор МУС Ахмад Кан потребовал выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, обвинив политиков в совершении военных преступлений и преступлений против человечества на территории сектора Газы.

Израильский премьер возмутился из-за этого решения, заявив, что это проявление «нового антисемитизма».