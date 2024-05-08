Узбекистанцев предупредили о новых условиях въезда в Казахстан

«При пересечении узбекско-казахстанской или российско-казахстанской границы следует заранее удостовериться в отсутствии препятствий для въезда не только в Казахстан, но и в Российскую Федерацию», - пояснили в сообщении.

В ведомстве добавили, что в соответствии с российско-казахстанскими соглашениями власти Узбекистана проводят граждан на нарушение миграционного или другого законодательства России или неоплаченных штрафов.

Ранее стало известно, что закрытую с ноября 2023 года границу между Финляндией и Россией снова откроют после принятия и вступления в силу закона о беженцах. Финские власти закрыли границу с РФ 30 ноября 2023 года, сославшись на поток нелегальных мигрантов.