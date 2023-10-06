Узбекистан пригрозил заблокировать сервис такси Yandex Go

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Yandex Go в стране представляет нидерландская компания Ridetech International B.V. В случае если она не выполнит требования, налоговый комитет направит в министерство цифровых технологий официальное обращение о блокировке электронной платформы на территории Узбекистана.

«В сентябре этого года компании Ridetech International B.V. выдвинуты требования об организации в двухмесячный срок своей деятельности в соответствии с законодательными документами», - отметило ведомство.

При этом Yandex Go является крупнейшим сервисом для заказа такси в Узбекистане. Свои услуги платформа начала предоставлять в стране в 2018 году, сообщила «kp.ru».

Ранее замглавы департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил, что в России поднялись цены поездки в такси. По его словам, стоимость заказа автомобиля в разных регионах выросла от 1 до 44%.