Уязвимые места нашли у американских танков Abrams

Чистить фильтры двигателя нужно каждые 12 часов, что требует больших затрат топлива.

«Дважды в день экипаж М-1 должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему», - указали в материале.

Система выбрасывает воздух из танка, а не в него. А пыль и мусор выходят из задней решетки. Но если экипаж не чистит фильтры два раза в день, это может привести к серьезным проблемам с двигателем. Из-за этого танк придется отправлять на длительный ремонт, пояснили в публикации.

Как отметил обозреватель Дэвид Эйкс, российские бойцы недавно ударили по танку Leopard 1A5 немецкого производства, которым пользовались ВСУ. С помощью беспилотника его уничтожили.