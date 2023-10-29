Уволенный в Киеве таксист обратился к украинцам на русском языке

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня, сидя дома», - сказал он.

Украинец отметил, что не прячется и продолжает жить у себя дома. В конце записи он произнес на русском языке: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

Инцидент с таксистом произошел в Киеве несколько дней назад.

Водитель высадил двух пассажирок после их требования общаться с ними только по-украински. Ролик в Сети опубликовал одна из женщин. Таксист не стал поддаваться на их провокации, сказал, что отменяет заказ, и вынес вещи пассажирок из автомобиля.