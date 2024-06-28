Увлечение Пентагона сложной техникой привело к катастрофическим последствиям
Увлечение Пентагона чересчур сложной техникой ведет к гибели бойцов. Об этом свидетельствуют регулярные катастрофы с участием конвертоплана V-22 Osprey, отметил старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в материале для Responsible Statecraft.
Он рассказал, что только за последние два года в серии катастроф с V-22 Osprey погибли 20 американцев, а с момента принятия машины на вооружение в 1989 году жертв было более 60.
«При этом остается за кадром, что Osprey - лишь одно из множества закупочных фиаско Министерства обороны», - указал аналитик.
По его мнению, затраты на разработку и производство не оправдали эсминцы класса Zumwalt и истребитель пятого поколения F-35 Lightning. Однако тенденция к использованию «сверхсложного оружия» продолжается, и командование станет требовать все больше средств на закупки, которые лишь «подрывают эффективность вооруженных сил США», подытожил Грейзер.
Российские силы регулярно уничтожают технику Соединенных Штатов в зоне спецоперации.