Он рассказал, что только за последние два года в серии катастроф с V-22 Osprey погибли 20 американцев, а с момента принятия машины на вооружение в 1989 году жертв было более 60.

«При этом остается за кадром, что Osprey - лишь одно из множества закупочных фиаско Министерства обороны», - указал аналитик.

По его мнению, затраты на разработку и производство не оправдали эсминцы класса Zumwalt и истребитель пятого поколения F-35 Lightning. Однако тенденция к использованию «сверхсложного оружия» продолжается, и командование станет требовать все больше средств на закупки, которые лишь «подрывают эффективность вооруженных сил США», подытожил Грейзер.

Российские силы регулярно уничтожают технику Соединенных Штатов в зоне спецоперации.