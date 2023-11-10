Уверенность Путина в международных отношениях оценили в США
Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на попытки Запада изолировать российского президента. Об этом заявила обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.
Журналистка прокомментировала визит Путина в Казахстан для встречи с президентом республики Касым-Жомарта Токаевым.
«На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв ее связей с Центральной Азией», - заявила Элиатт.
По ее мнению, Путин «по-прежнему уверен в себе».
Холли Элиатт отметила, что Россия поддерживает крепкие политические и экономические связи с другими странами СНГ. Страны Центральной Азии также заинтересованы в партнерских отношениях с Россией, поэтому не идут на поводу у Запада.
Владимир Путин прибыл в Казахстан на переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в четверг, 9 ноября. В частности, лидеры двух стран обсудили сотрудничество в космической сфере. Владимир Путин предложил казахстанскому коллеге расширить совместную работу в области производства космической техники.