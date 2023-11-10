10 ноября 2023, 04:33

Уверенность Путина в международных отношениях оценили в США

Пресс-служба Кремля
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Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на попытки Запада изолировать российского президента. Об этом заявила обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.

Журналистка прокомментировала визит Путина в Казахстан для встречи с президентом республики Касым-Жомарта Токаевым.

«На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв ее связей с Центральной Азией», - заявила Элиатт.

По ее мнению, Путин «по-прежнему уверен в себе».

Холли Элиатт отметила, что Россия поддерживает крепкие политические и экономические связи с другими странами СНГ. Страны Центральной Азии также заинтересованы в партнерских отношениях с Россией, поэтому не идут на поводу у Запада.

Владимир Путин прибыл в Казахстан на переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в четверг, 9 ноября. В частности, лидеры двух стран обсудили сотрудничество в космической сфере. Владимир Путин предложил казахстанскому коллеге расширить совместную работу в области производства космической техники.

США Казахстан Международные отношения Россия Владимир Путин
10 ноября 2023, 03:31
Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»
Unsplash
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Россия решила свернуть работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». Такое заявление опубликовали на сайте МИД РФ.

«Главный аргумент западников - Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако эти страны так и не представили предварительных результатов и отказываются сотрудничать с понесшими ущерб государствами», - указали в ведомстве.

В МИД РФ объяснили, что при таких условиях российская сторона решила свернуть работу над проектом заявления, он продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблеме.

Российские представители объявили о планах предложить проект заявления председателя Совбеза 26 сентября. В нем говорилось о необходимости привлечь к ответственности организаторов и исполнителей взрыва. Однако в СБ ООН документ не приняли.

После этого постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что некоторые страны Запада не хотят наказывать виновников теракта на «Северном потоке».

Россия МИД РФ Северный поток
10 ноября 2023, 02:44
Биполярное расстройство диагностировали у США в российском МИД
РИА «Новости»
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Подход США к диалогу о стратегической стабильности можно охарактеризовать как «биполярное расстройство». Такое мнение выразил замглавы МИД России Сергей Рябков. Слова дипломата привел ТАСС.

Рабков пояснил, что США с одной стороны отрицают объективную реальность, а с другой - пытаются эту реальность изменить.

«Я считаю, что это проявление… „биполярочки“, извините меня за грубость», - заявил дипломат.

Рябков напомнил, что диалог по стратегической стабильности заморозили именно США. По словам дипломата, американские власти взяли глубоко враждебный курс в отношении России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США занимаются разорением Европы. Дипломат напомнил, что американские власти навязали странам Евросоюза дорогой сжиженный природный газ, уничтожают европейское производство и заставляют Европу отказаться от экономических связей с Россией. При этом сами США продолжают закупать у России уран и другие важные ресурсы и материалы.

США Международные отношения МИД РФ
10 ноября 2023, 01:57
Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска
РИА «Новости»
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Взрыв раздался в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил местное издание «Зеркало недели».

Сейчас в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Всех жителей пригорода Днепропетровска попросили пройти в ближайшее укрытие. Других подробностей журналисты пока не привели.

Ранее в Виннице разгорелся крупный пожар в складских помещениях. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров. Причины возгорания продолжают выяснять.

Ночью в четверг, 9 ноября, взрыв раздался в Днепропетровске на Украине.

Взрывы Украина
10 ноября 2023, 01:56
Украинских школьников отправят учиться под землю
Telegram-канал Олега Синегубова
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Подземную школу начали строить в поселке Коротыч в Харьковской области. Об этом сообщил лава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Создаем в Харьковской области безопасную образовательную среду. Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», - написал украинский чиновник.

По словам Синегубова, подземная школа сможет вместить около 500 человек - примерно столько учащихся и педагогов живут в поселке. Укрытие будет оснащено автономным источником электроэнергии и сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300.

При этом ВСУ сами часто обстреливают детские учебные заведения на приграничных территориях и в новых регионах России. В конце октября украинская ракета упала рядом со школой в селе Новочервонное Луганской Народной Республики. В это время в здании проходил детский праздник - там находились около 20 детей вместе с родителями. Чудом удалось избежать жертв.

До этого при обстреле ВСУ пострадало здание школы в селе Козино Рыльского района Курской области. В сентябре повреждения получило здание школы в белгородском селе Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области.

Школы Украина Образование

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