Уверенность Путина в международных отношениях оценили в США

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Журналистка прокомментировала визит Путина в Казахстан для встречи с президентом республики Касым-Жомарта Токаевым.

«На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв ее связей с Центральной Азией», - заявила Элиатт.

По ее мнению, Путин «по-прежнему уверен в себе».

Холли Элиатт отметила, что Россия поддерживает крепкие политические и экономические связи с другими странами СНГ. Страны Центральной Азии также заинтересованы в партнерских отношениях с Россией, поэтому не идут на поводу у Запада.

Владимир Путин прибыл в Казахстан на переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в четверг, 9 ноября. В частности, лидеры двух стран обсудили сотрудничество в космической сфере. Владимир Путин предложил казахстанскому коллеге расширить совместную работу в области производства космической техники.