«Уважаемая дочь». Что известно о наследнице Ким Чен Ына и почему ей пророчат пост главы КНДР

Пока не ясно, возглавит ли Чжу Э Северную Корею после своего отца. Тем более, что сестра Ким Чен Ына довольно ярко показывает себя не только на внутренней, но и на международной политической арене. Иногда она позволяет себе резкие высказывания. Например, в 2022 году Ким Е Чжон оскорбила президента Южной Кореи.

Ким Е Чжон заняла еще несколько высоких постов и стала чаще появляться на публике. В 2020 году глава КНДР назначил ее вторым человеком в государстве. Сам Ким Чен Ын пропал из инфополя из-за болезни. Какое-то время даже ходили слухи о его смерти. На этом фоне многие считали, что скоро увидят Ким Е Чжон в роли главы КНДР.

Станет ли Чжу Э лидером КНДР Чтобы понимать, какие внутренние процессы происходят в политических кругах Северной Кореи, нужно быть вхожим в них. У сторонних наблюдателей, к которым можно отнести весь остальной мир, нет такой возможности, подчеркнул Котов.

На ком женат Ким Чен Ын Биография Ли Соль Чжу, как и всех членов семьи Ким, окутана тайной. Есть даже сомнение в том, что ее действительно так зовут. В госСМИ КНДР писали, что она родилась 28 сентября 1989 года, по данным разведки, это произошло с 1985 по 1989 годы. Она появилась на свет в обеспеченной и высокопоставленной семье в Пхеньяне.

Чем занимается Правительство тщательно скрывает данные о том, как проходит обучение и личное время Чжу Э. Но из материалов, которые выходят за пределы КНДР, разведка делает вывод, что ребенка знакомят с ядерными силами страны и другими государственными делами.

Что известно о дочери Ким Чен Ына КНДР тщательно скрывает данные о семье Ким Чен Ына: информация просачивается в прессу буквально по крупицам и часто носит лишь предположительный характер. Впервые Чжу Э появилась на публике в ноябре 2022 года во время пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон 17», но общественности не раскрыли детали о ней.

Как напомнило 24СМИ , Ким Е Чжон начала карьеру с самых низших позиций в ТПК еще в период правления Ким Чен Ира. С 2012 года она работала в оборонной комиссии: составляла маршруты поездок, планировала график и следила за безопасностью Ким Чен Ына.

ГосСМИ впервые официально упомянули ее только в 2014 году, назвав старшим должностным лицом Центрального комитета ТПК. С 2015 года она регулярно сопровождала брата в поездках по стране, а потом вошла в политбюро ТПК.

В 2023 году юная Чжу Э вместе с отцом посетила жилье командиров армии, наблюдала за полевыми учениями артиллерийской части «Хвасон» и проинспектировала подготовку к запуску военного спутника. В сентябре Ким Чен Ын и его дочь приняли парад в честь 75-летия основания Северной Кореи. А в феврале государство выпустило почтовые марки с их изображением.

Выборы в парламент страны проходят на безальтернативной основе. Система отдаленно напоминает ту, что была в Советском Союзе. Согласно основному закону КНДР, все граждане обязаны голосовать, поэтому явка составляет 90-100%.

Возможные преемники Ким Чен Ына Лидерами Северной Кореи становятся представители одной семьи. Еще до того, как начались разговоры о Чжу Э, пост главы КНДР пророчили сестре Ким Чен Ына - 35-летней Ким Е Чжон. Сейчас она занимает пост главы отдела пропаганды и агитации центрального комитета ТПК и, по сути, является вторым человеком в стране.

«Говорили про его сестру. Она действительно очень активно выступает на политической арене. Говорили даже о том, что сестра может стать главой государства», - отметил собеседник «360».

Отталкиваясь от этой информации, журналисты и южнокорейская разведка полагают, что дочери Ким Чен Ына около 10-11 лет. Чон Сон Чжан добавил, что юный возраст - не помеха для того, чтобы готовить девочку к управлению страной. Самому Ким Чен Ыну было всего 10 лет, когда Ким Чен Ир назначил его преемником.

Система выборов в Северной Корее В мире есть страны с формальной монархией, где есть династии королей, но по факту правят парламент и премьер. Например, так живут многие скандинавские государства. Король там - символ с ограниченными полномочиями, а власть находится в других руках. Эта система очень близка к республиканской.

Но бывает и наоборот: в республиках проявляются элементы монархии. Такой страной и является Северная Корея, отметил в разговоре с «360» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котов.

«Насколько реально то, что Ким Чен Ына реально сменит его дочь - вопрос сложный и темный. Есть такая поговорка: „разведка кормится слухами“. Это во многом касается и того, что происходит в Северной Корее. Что-то там происходит, а дальше мы рассуждаем о том, будет или не будет, уже постфактум», - заключил глава Центра изучения стран Дальнего Востока.

Дети Ким Чен Ына Чжу Э, средняя дочь главы КНДР, ведет самую публичную жизнь из всех его детей. Всего, по данным разведки и журналистов, их в семье трое. Считается, что старший сын Ким Чен Ына появился на свет в 2010 году, еще до того, как он стал главой государства. А младший родился в 2017 году, утверждает журнал People. Некоторые склонны считать, что третий ребенок - девочка.

Последний раз Чжу Э появлялась на публике 1 декабря. Вместе с отцом она наблюдала за демонстрационными полетами по случаю Дня авиации КНДР. Всего девочка посетила около 20 мероприятий за 2022 и 2023 годы.

Почему Ким Чен Ын везде ходит с дочерью Есть мнение, что частые появления девочки на важных событиях должны показать жителям КНДР, что есть еще одно поколение династии Ким, выкованное в условиях холодной войны. Ее присутствие рядом добавляет Ким Чен Ыну человечности, отметил Telegram-канал «Северная Корея. КНДР. Жизнь там». Возможно, такой ход рассчитан на то, чтобы донести до северокорейцев, как важно поддерживать ядерную программу: она защитит детей от вторжения США.

Ли Соль Чжу получила образование в Университете имени Ким Ир Сена. До замужества девушка занималась музыкой: обучалась вокалу в Китае, пела в составе ансамбля «Ынхасу». Но после свадьбы, которая, предположительно, состоялась в 2009 году, оставила это занятие. Она первые появилась на публике вместе с Ким Чен Ыном в 2011 году.

Северокорейские СМИ прозвали Ким Чжу Э «уважаемой дочерью» и «любимым ребенком». Разведка Южной Кореи обратила внимание, что к девочке относятся с предельным почтением -это тоже подтверждает их версию.

Возраст Ким Чжу Э Считается, что Чжу Э родилась примерно в 2012–2013 годах. Именно в этот период жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу пропала из медийного поля. Косвенно эту информацию подтвердил и бывший игрок НБА, звезда баскетбола Деннис Родман. Он приезжал в КНДР и встречался с Ким Чен Ыном и его семьей.

«Я подержал их малышку Чжу Э и также поговорил с госпожой Ли. Он (Ким Чен Ын - прим. ред.) хороший отец, и у него прекрасная семья», - рассказывал баскетболист в 2013 году.

Еще десятилетие назад издание Daily Mail писало, что дочь главы КНДР обеспечит продолжение правящей династии Ким. А в феврале 2023 года свои предположения на этот счет высказал эксперт по Северной Корее Чон Сон Чжан, отметило РИА «Новости». В январе разведка Южной Кореи тоже пришла к выводу, что Чжу Э - наиболее вероятная преемница , сообщило агентство Nikkei Asia.

«Формально это демократическая республика. Там даже есть многопартийность: не только Трудовая партия Кореи, а еще есть две официальные партии. Правда, по сути, это одно и то же, только с небольшими вариациями. ТПК контролирует эти две партии», - объяснил эксперт.

Все время существования Северной Кореи ее лидерами остаются потомки клана Ким, то есть основателя государства Ким Ир Сена. Он носит титул вечного президента, поэтому у Ким Чен Ына его нет, обратил внимание Котов.