13 января 2024, 16:29

«Уважаемая дочь». Что известно о наследнице Ким Чен Ына и почему ей пророчат пост главы КНДР

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Южнокорейская разведка назвала возможного преемника Ким Чен Ына. Там полагают, что лидера Северной Кореи сменит его дочь Чжу Э, которая стала часто появляться на публике. Сколько лет девочке, чем она занимается, возглавит ли страну и есть ли у нее конкуренты — эти и другие подробности выяснил «360».

Пока не ясно, возглавит ли Чжу Э Северную Корею после своего отца. Тем более, что сестра Ким Чен Ына довольно ярко показывает себя не только на внутренней, но и на международной политической арене. Иногда она позволяет себе резкие высказывания. Например, в 2022 году Ким Е Чжон оскорбила президента Южной Кореи.

Ким Е Чжон заняла еще несколько высоких постов и стала чаще появляться на публике. В 2020 году глава КНДР назначил ее вторым человеком в государстве. Сам Ким Чен Ын пропал из инфополя из-за болезни. Какое-то время даже ходили слухи о его смерти. На этом фоне многие считали, что скоро увидят Ким Е Чжон в роли главы КНДР.

Станет ли Чжу Э лидером КНДР Чтобы понимать, какие внутренние процессы происходят в политических кругах Северной Кореи, нужно быть вхожим в них. У сторонних наблюдателей, к которым можно отнести весь остальной мир, нет такой возможности, подчеркнул Котов.

На ком женат Ким Чен Ын Биография Ли Соль Чжу, как и всех членов семьи Ким, окутана тайной. Есть даже сомнение в том, что ее действительно так зовут. В госСМИ КНДР писали, что она родилась 28 сентября 1989 года, по данным разведки, это произошло с 1985 по 1989 годы. Она появилась на свет в обеспеченной и высокопоставленной семье в Пхеньяне.

Чем занимается Правительство тщательно скрывает данные о том, как проходит обучение и личное время Чжу Э. Но из материалов, которые выходят за пределы КНДР, разведка делает вывод, что ребенка знакомят с ядерными силами страны и другими государственными делами.

Что известно о дочери Ким Чен Ына КНДР тщательно скрывает данные о семье Ким Чен Ына: информация просачивается в прессу буквально по крупицам и часто носит лишь предположительный характер. Впервые Чжу Э появилась на публике в ноябре 2022 года во время пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон 17», но общественности не раскрыли детали о ней.

Как напомнило 24СМИ , Ким Е Чжон начала карьеру с самых низших позиций в ТПК еще в период правления Ким Чен Ира. С 2012 года она работала в оборонной комиссии: составляла маршруты поездок, планировала график и следила за безопасностью Ким Чен Ына.

ГосСМИ впервые официально упомянули ее только в 2014 году, назвав старшим должностным лицом Центрального комитета ТПК. С 2015 года она регулярно сопровождала брата в поездках по стране, а потом вошла в политбюро ТПК.

В 2023 году юная Чжу Э вместе с отцом посетила жилье командиров армии, наблюдала за полевыми учениями артиллерийской части «Хвасон» и проинспектировала подготовку к запуску военного спутника. В сентябре Ким Чен Ын и его дочь приняли парад в честь 75-летия основания Северной Кореи. А в феврале государство выпустило почтовые марки с их изображением.

Выборы в парламент страны проходят на безальтернативной основе. Система отдаленно напоминает ту, что была в Советском Союзе. Согласно основному закону КНДР, все граждане обязаны голосовать, поэтому явка составляет 90-100%.

Возможные преемники Ким Чен Ына Лидерами Северной Кореи становятся представители одной семьи. Еще до того, как начались разговоры о Чжу Э, пост главы КНДР пророчили сестре Ким Чен Ына - 35-летней Ким Е Чжон. Сейчас она занимает пост главы отдела пропаганды и агитации центрального комитета ТПК и, по сути, является вторым человеком в стране.

«Говорили про его сестру. Она действительно очень активно выступает на политической арене. Говорили даже о том, что сестра может стать главой государства», - отметил собеседник «360».

Отталкиваясь от этой информации, журналисты и южнокорейская разведка полагают, что дочери Ким Чен Ына около 10-11 лет. Чон Сон Чжан добавил, что юный возраст - не помеха для того, чтобы готовить девочку к управлению страной. Самому Ким Чен Ыну было всего 10 лет, когда Ким Чен Ир назначил его преемником.

Система выборов в Северной Корее В мире есть страны с формальной монархией, где есть династии королей, но по факту правят парламент и премьер. Например, так живут многие скандинавские государства. Король там - символ с ограниченными полномочиями, а власть находится в других руках. Эта система очень близка к республиканской.

Но бывает и наоборот: в республиках проявляются элементы монархии. Такой страной и является Северная Корея, отметил в разговоре с «360» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котов.

«Насколько реально то, что Ким Чен Ына реально сменит его дочь - вопрос сложный и темный. Есть такая поговорка: „разведка кормится слухами“. Это во многом касается и того, что происходит в Северной Корее. Что-то там происходит, а дальше мы рассуждаем о том, будет или не будет, уже постфактум», - заключил глава Центра изучения стран Дальнего Востока.

Дети Ким Чен Ына Чжу Э, средняя дочь главы КНДР, ведет самую публичную жизнь из всех его детей. Всего, по данным разведки и журналистов, их в семье трое. Считается, что старший сын Ким Чен Ына появился на свет в 2010 году, еще до того, как он стал главой государства. А младший родился в 2017 году, утверждает журнал People. Некоторые склонны считать, что третий ребенок - девочка.

Последний раз Чжу Э появлялась на публике 1 декабря. Вместе с отцом она наблюдала за демонстрационными полетами по случаю Дня авиации КНДР. Всего девочка посетила около 20 мероприятий за 2022 и 2023 годы.

Почему Ким Чен Ын везде ходит с дочерью Есть мнение, что частые появления девочки на важных событиях должны показать жителям КНДР, что есть еще одно поколение династии Ким, выкованное в условиях холодной войны. Ее присутствие рядом добавляет Ким Чен Ыну человечности, отметил Telegram-канал «Северная Корея. КНДР. Жизнь там». Возможно, такой ход рассчитан на то, чтобы донести до северокорейцев, как важно поддерживать ядерную программу: она защитит детей от вторжения США.

Ли Соль Чжу получила образование в Университете имени Ким Ир Сена. До замужества девушка занималась музыкой: обучалась вокалу в Китае, пела в составе ансамбля «Ынхасу». Но после свадьбы, которая, предположительно, состоялась в 2009 году, оставила это занятие. Она первые появилась на публике вместе с Ким Чен Ыном в 2011 году.

Северокорейские СМИ прозвали Ким Чжу Э «уважаемой дочерью» и «любимым ребенком». Разведка Южной Кореи обратила внимание, что к девочке относятся с предельным почтением -это тоже подтверждает их версию.

Возраст Ким Чжу Э Считается, что Чжу Э родилась примерно в 2012–2013 годах. Именно в этот период жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу пропала из медийного поля. Косвенно эту информацию подтвердил и бывший игрок НБА, звезда баскетбола Деннис Родман. Он приезжал в КНДР и встречался с Ким Чен Ыном и его семьей.

«Я подержал их малышку Чжу Э и также поговорил с госпожой Ли. Он (Ким Чен Ын - прим. ред.) хороший отец, и у него прекрасная семья», - рассказывал баскетболист в 2013 году.

Еще десятилетие назад издание Daily Mail писало, что дочь главы КНДР обеспечит продолжение правящей династии Ким. А в феврале 2023 года свои предположения на этот счет высказал эксперт по Северной Корее Чон Сон Чжан, отметило РИА «Новости». В январе разведка Южной Кореи тоже пришла к выводу, что Чжу Э - наиболее вероятная преемница , сообщило агентство Nikkei Asia.

«Формально это демократическая республика. Там даже есть многопартийность: не только Трудовая партия Кореи, а еще есть две официальные партии. Правда, по сути, это одно и то же, только с небольшими вариациями. ТПК контролирует эти две партии», - объяснил эксперт.

Все время существования Северной Кореи ее лидерами остаются потомки клана Ким, то есть основателя государства Ким Ир Сена. Он носит титул вечного президента, поэтому у Ким Чен Ына его нет, обратил внимание Котов.

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР
13 января 2024, 17:23
Новоизбранный глава Тайваня заявил о «новой ситуации» в проливе
Unsplash
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Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ выступил за диалог с Китаем и сохранение мира и стабильности в регионе. Он также пообещал защитить страну от запугивания и угроз. Об этом новоизбранный глава Тайваня заявил в эфире телеканала TVBS.

«На мне лежит важная ответственность за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе», - подчеркнул он.

Лай указал на необходимость продолжения сотрудничества с китайской стороной и добавил, что будет действовать в соответствии с конституционным порядком. Он напомнил, что президент Тайваня Цай Инвэнь много раз «проявляла добрую волю» за прошедшие восемь лет, но Китай не смог ответить ей соответствующим образом.

«В будущем мы надеемся, что Китай признает новую ситуацию и поймет, что только мир принесет пользу обеим сторонам пролива», - заключил он.

Ранее китайский профессор Чжао Хунвэй рассказал, что США продолжат манипулировать тайваньским вопросом с помощью Лая Циндэ. По его словам, все больше граждан Тайваня начинают выступать за независимость страны.

Китай Тайвань Выборы
13 января 2024, 17:09
Телефон выключили специально. В деле погибшей в Турции россиянки новый поворот
Pxhere
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В деле российской туристки Надежды Ярыгиной, которая погибла в турецком Кемере, появились новые подробности. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости».

Женщина перестала выходить на связь с 4 января. Все эти дни ее телефон был выключен. Но, как только мобильник обнаружили, его сразу включили - батарея была заряжена, рассказали спасатели.

«Видимо, его специально кто-то выключил», - сообщил собеседник агентства.

При этом Надежда - не первая жертва. Месяц назад в Кемере произошла громкая криминальная история. В начале декабря на путешественницу из России напал неизвестный. Это произошло на горе Чалыш, но тогда женщина смогла дать злоумышленнику отпор. Нападавшим оказался турок Омер Демиркурт.

Согласно одной из версий, к смерти Ярыгиной тоже может быть причастен местный житель. Но эту информацию официально не подтвердили.

Пропавшую россиянку нашли мертвой 12 января. Незадолго до этого удалось обнаружить ее телефон. По предварительной версии, женщину похитили с целью выкупа.

Спасатели Турция Россия
13 января 2024, 16:52
«Газпром» установил исторический рекорд по транзиту газа в Китай
РИА «Новости»
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«Газпром» превысил суточные контрактные обязательства и поставил Китаю рекордное количество газа за сутки. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании.

«Двенадцатого января „Газпром“ установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», - указали в холдинге.

Поставки газа осуществлялись по газопроводу «Сила Сибири» в рамках долгосрочного договора с китайской компанией CNPC. «Газпром» также устанавливал рекорды 2 и 3 января, когда суточная передача голубого топлива вышла на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года.

Компания начала поставлять Китаю газ по «Силе Сибири» в 2019 году. К 2025 году проектная мощность транзита газа может составить порядка 38 миллиардов кубометров.

Ранее глава компании Алексей Миллер рассказал о планах газификации российских регионов. По его словам, «Газпром» выделит на эту программу в 2024 году более 270 миллиардов рублей. Миллер также рассказал, что в прошлом году компания выполнила объем работ на 50% больше, чем в 2022 году.

Газ Рекорды Сибирь Газпром Китай
13 января 2024, 16:51
Белый дом призвал министерства готовиться к возможному шатдауну
РИА «Новости»
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Белый дом 12 января предупредил несколько министерств о необходимости подготовиться к возможному шатдауну (приостановке работы правительства из-за отсутствия финансирования). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Административно-бюджетное управление сказало министерствам приготовить планы того, как они будут действовать <…> если произойдет перебой в государственном финансировании», - говорится в публикации.

Отмечается также, что шатдаун, если он случится, может затронуть американские министерства сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, энергетики и транспорта, министерство по делам ветеранов. Тысячи работников могут вынужденно отправиться в бессрочный отпуск или лишиться зарплаты. Работа некоторых госслужб может временно прекратиться полностью.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Конгресс все же достиг соглашения о финансировании правительства, что поможет предотвратить «ненужный шатдаун».

США Белый дом в США Зарплаты Джо Байден

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