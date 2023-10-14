Утечку западного оружия с Украины связали с криминальными синдикатами

Читайте нас в:

Поставки западного оружия на Украину привели к его бесконтрольному распространению по всему миру. Выгоду от сделок получили коррупционеры во власти, криминальные структуры, мировые преступные синдикаты, а также руководство стран, одержимых антироссийскими настроениями. Как сообщил ТАСС , такой комментарий выпустила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что страны Запада опустились до серых схем для того, чтобы найти способ передать Украине как можно больше оружия. Для этого они заключают контракты через подставные фирмы без указания конечного получателя товара.

Также ВСУ получают вооружения, захваченные в ходе «пиратских» миссий по реквизированию оружия против стран, подпавших под санкции.

В качестве примера Захарова привела танки Т-72 из Марокко, которые страна передала Чехии для модернизации, но обратно не получила - машины отправились на Украину. По данным СМИ, на таком шаге настояли США.

«Аналогичная судьба была уготована Белым домом и применительно к закупленным ранее в России для нужд афганского правительства военно-транспортным вертолетам Ми-8 и Ми-17, которые проходили ремонт в третьих странах», - предупредила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что своими решениями НАТО и ЕС взяли на себя обязательства Международного договора о торговле оружием и «Общей позиции» Евросоюза по обороту средств вооружений. Документы не допускают передачи боеприпасов и военной техники сторонам, если заранее известно, что их используют для геноцида и преступлений против человечности.

Ранее Захарова рассказала, как военные моряки США передали Украине около 1,1 миллиона патронов , предназначенных для хуситов Йемена. Свои действия они объяснили действующей резолюцией Совета Безопасности ООН, которая запрещает передавать оружие повстанцам.

Представитель российского МИД напомнила, что также документ предусматривает уничтожение изъятого вооружения или отправку на хранение, но не передачу для использования другой стране.