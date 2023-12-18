Утечки военной тайны из штабов признали на Украине
Утечки секретной информации из военных штабов Украины уже происходили. Такое заявление сделала бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.
Таким образом она прокомментировала информацию об обнаружении прослушивающих устройств у главкома ВСУ Валерия Залужного и его сотрудников. Маляр отметила, что военная тайна неоднократно становилась публичной.
«То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов - да», - признала экс-замглавы ведомства.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства. Их изготовили из элементов «неустановленного образца». Из-за этого невозможно идентифицировать установщика.
Депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в конце ноября призвала отправить главкома ВСУ в отставку. Она заявила, что Залужный так и не представил план боевых действий на следующий год.