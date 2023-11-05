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Украинское руководство рассматривает отмену поездки, потому что данные о датах визита появились в общественном доступе. Зеленский очень разочарован из-за срыва визита, указали в израильском издании.

«Он хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он уже ступит на израильскую землю», - отметил источник газеты в дипломатических кругах.

Издание Channel12 также заявило, что утечка информации негативно повлияла на отношения двух государств.

Ранее китайский военный обозреватель Чэнь Си рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке отразится на Украине. По его словам, худшие опасения Зеленского начали сбываться: страны Запада перенаправили свою поддержку Израилю, а мировое внимание перешло на сектор Газа.

Эксперт добавил, что при «самом пессимистичном» раскладе США используют ситуацию на Ближнем Востоке как шанс для игнорирования Украины.