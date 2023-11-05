05 ноября 2023, 09:56

Утечка данных поставила под угрозу поездку Зеленского в Израиль — СМИ

Unsplash
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль может сорваться из-за утечки информации. Об этом сообщила газета Times of Israel.

Украинское руководство рассматривает отмену поездки, потому что данные о датах визита появились в общественном доступе. Зеленский очень разочарован из-за срыва визита, указали в израильском издании.

«Он хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он уже ступит на израильскую землю», - отметил источник газеты в дипломатических кругах.

Издание Channel12 также заявило, что утечка информации негативно повлияла на отношения двух государств.

Ранее китайский военный обозреватель Чэнь Си рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке отразится на Украине. По его словам, худшие опасения Зеленского начали сбываться: страны Запада перенаправили свою поддержку Израилю, а мировое внимание перешло на сектор Газа.

Эксперт добавил, что при «самом пессимистичном» раскладе США используют ситуацию на Ближнем Востоке как шанс для игнорирования Украины.

Владимир Зеленский Израиль Украина
05 ноября 2023, 08:59
Польшу обвинили в попытке «задушить» украинскую экономику — СМИ
Unsplash
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Польские таможенники стали задерживать экспорт украинских товаров. На это пожаловались немецкие компании, у которых есть производства на Украине, сообщил журнал Spiegel.

Инвесторы из Германии заявили, что Польша «душит» Украину и «ставит палки в колеса» задержками экспорта. По их мнению, такие действия противоречат политикt Евросоюза по поддержке страны.

«Ситуация абсурдна: ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов. Месяц за месяцем миллиарды с Запада текут в Киев <…>», - отметило издание.

Причиной задержек экспорта владельцы немецких компаний назвали тлеющий конфликт между Польшей и Украиной. Сотрудники польской таможни намеренно затягивают досмотр грузов и используют это в качестве давления на украинское руководство, указал журнал.

Ранее СМИ сообщали, что Польша может перекрыть в ноябре все пункты пропуска с Украиной. Польские перевозчики запланировали провести забастовку из-за конкуренции.

Украина Польша Экономика
05 ноября 2023, 05:54
ЦАХАЛ заявил о получении доступа к подземным тоннелям ХАМАС
Unsplash
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Израильские военные обнаружили на севере сектора Газа большое количество «точек доступа» в подземные туннели радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) в соцсети X.

«Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели - ред.) в ходе оперативной деятельности на севере Газы», - сказано в публикации.

Ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи заявил, что военные еврейского государства откроют на четыре часа гуманитарный коридор для эвакуации мирных палестинцев с севера на юг анклава. Также он призвал граждан страны следовать инструкциям израильских военных, чтобы остаться в живых.

До этого появилась информация о гибели мирных жителей от авиаудара ЦАХАЛ по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа. Как сообщили журналисты, после атаки умерли более 50 человек, десятки получили ранения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
05 ноября 2023, 05:40
Илон Маск одним символом отреагировал на конфликт между Зеленским и Залужным
Википедия
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал в соцсети X на пост бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о конфликте между главой Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Миллиардер прислал только один символ — «!».

Сакс в публикации написал, что Залужный и Зеленский «открыто критикуют друг друга в прессе».

Ранее Залужный в статье для The Economist признался, что обстановка на передовой у ВСУ зашла в тупик. Он отметил, что перестал надеяться на эффективные действия украинских военных, хотя «по учебникам НАТО» Украина должна уже дойти до Крыма.

После выхода материала заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква осудил Залужного за слова о «тупике». По его мнению, такие вещи нельзя говорить публично. Сам Зеленский опроверг заявления главкома о «патовой» ситуации на поле боя. Он отметил, что украинцы устали от конфликта, но не захотел называть обстановку нерешаемой.

Владимир Зеленский Илон Маск Украина
05 ноября 2023, 05:18
Государственный переворот совершили на Украине — Олег Соскин
РИА «Новости»
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Верховную раду Украины разгромили, страной управляет антиконституционный орган, который совершил госпереворот и незаконно установил военное положение в государстве. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Фракцию Юлии Тимошенко уже вообще не слышно - она растоптана, - фракция (бывшего президента Украины Петра. - Прим. ред.) Порошенко тоже растоптана. Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти», - сказал он.

По словам Соскина, офис украинского президента Владимира Зеленского является антиконституционным органом и простой «канцелярией», незаконно ограничивающей права украинцев.

Ранее экс-советник Кучмы назвал Зеленского карикатурным «черным Джокером» , во власть которого никто не верил. Он отметил, что глава Украины называет себя «слугой народа», но на самом деле не имеет права призывать украинцев на военную службу, потому что не справился с возложенными на него задачами.

Владимир Зеленский Верховная рада Украина

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