Устроят зачистку. Израиль попытается окончательно решить арабский вопрос

10 октября 2023, 17:11
РИА «Новости»
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Израиль постарается окончательно решить арабский вопрос в ходе обострения, но арабский мир не бросит палестинцев в этом конфликте, поэтому ситуация будет усугубляться. Таким прогнозом поделился с «360» политолог Алексей Ярошенко.

Масштабный конфликт на Ближнем Востоке Если Израиль поступит именно так, это вызовет соответствующую реакцию арабских стран, предупредил Ярошенко. Лига арабских государств совершенно точно не оставит арабов в Палестине, отметил политолог.

«Поэтому конфликт только разгорается, он будет масштабным на Ближнем Востоке», - спрогнозировал собеседник.

С одной стороны, в противостоянии будут участвовать США, поддерживающие оккупацию сектора Газа Израилем и его действия, уточнил специалист. Соединенные Штаты - единственные, кто в противовес международным решениям продолжает поддержку страны и признает за ней даже относящиеся к территории Сирии Голанские высоты , которые оккупированы Израилем, указал Ярошенко. С другой стороны конфликта, по мнению политолога, окажутся арабские государства.

«Какие бы там теперь ни шли разговоры про перемирие между арабским миром и Израилем и так далее, они не бросят арабов Палестины, потому что это на самом деле вопрос исторический. В предыдущие десятилетия политические лидеры арабских государств, прежде всего Египта, сейчас ослабленные, Сирии, они поддерживали стремление арабов Палестины иметь собственное государство. И международное право тоже дает четкую установку на то, что в исторической области Палестины должно быть два государства - еврейское и арабское.Поэтому сегодня конфликт только разгорается», - резюмировал Ярошенко.

С этой точки зрения в 1993 году израильтяне и арабы Палестины поменялись местами, указал собеседник. До 1993 года весь арабский мир официально отрицал право евреев на израильское государство в исторической области Палестины, напомнил Ярошенко.

По мнению политолога, Израиль знал о готовящихся нападениях, но специально не стал ничего предпринимать. Страна решила поступить так, чтобы иметь возможность жестко ответить на действия палестинцев, допустил специалист.

США понимали, что оружие с Украины попадет к ХАМАС Сейчас палестинская группировка ХАМАС устраивает террористические акции, однако нужно задать вопрос, откуда у объединения взялось оружие, которое в итоге спровоцировало его на очередную эскалацию, обратил внимание Ярошенко. Он назвал очевидным факт, что США использовали здесь модель операции «Иран-Контрас», когда оружие поставляли одним, а на самом деле его получили другие.

«Поставляя оружие киевскому режиму, они прекрасно понимали, что это оружие переходит на черный рынок, в том числе на Ближнем Востоке. И, скорее всего, они контролировали, чтобы это оружие совершенно точно попало в руки ХАМАС, ХАМАС могли вооружить как можно большее количество людей и в дальнейшем устроить вот эти террористические акции», - предположил собеседник.

Израиль ждал нападения Арабы Палестины под оккупацией По словам собеседника «360», происходящее сегодня между Израилем и Палестиной - логичный результат прошедших десятилетий конфликта и предыдущих действий. С точки зрения международного права Израиль оккупировал часть территорий в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан, предназначенных для создания арабского государства в Палестине, отметил Ярошенко.

«Часть арабов в Палестине живет под израильской оккупацией. С другой стороны, логичным ответом на оккупацию, на репрессивные действия со стороны израильского государства, со стороны арабов Палестины являются террористические атаки. Террористические атаки провоцируют Израиль на более жесткие действия в отношении арабского населения, находящегося под оккупацией. Более жесткие действия провоцируют серьезные террористические волны», - пояснил политолог.

Египет Сирия Конфликт Израиля и Палестины
Германия «лидировала» в высылке российских дипломатов — посол Нечаев
23 октября 2023, 12:33
Википедия
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Германия стала лидером по числу высланных сотрудников дипломатических представительств РФ. Разрушение российско-немецких отношений стало делом рук ФРГ, заявил в интервью ТАСС посол России Сергей Нечаев.

Нечаев напомнил, что Германия отозвала согласие на функционирование четырех из пяти генконсульств России на своей территории. До 31 декабря 2023 года эти диппредставительства прекратят свою работу.

«Деградация двусторонних отношений - не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», - подчеркнул российский посол.

Он также высказался о так называемых «красных линиях», которые немецкое руководство беспрепятственно переступило в вопросах высылки дипломатов РФ и расследования терактов на «Северных потоках».

«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», - подчеркнул дипломат.

Он отдельно затронул тему возможной передачи киевскому режиму ракет Taurus, указав на ширину номенклатуры ФРГ в военных поставах.

«Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность», - уточнил Нечаев.

Несмотря на это, он заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную реакцию Германии после подрыва «Северных потоков». Она отметила, что ни один немецкий политик не уточнил у американских коллег детали произошедшего. Дипломат подчеркнула, что такое поведение ФРГ говорит о полной потери ее суверенитета.

Германия Дипломатия Россия
НАТО нарушит международное право во время расследования ЧП на Balticconnector
23 октября 2023, 11:55
РИА «Новости»
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Возможное решение стран Североатлантического альянса об остановке прохода кораблей России по Балтийскому морю во время расследования повреждения газопровода Balticconnector станет грубейшим нарушением международного права. Коллективный Запад должен осознать серьезность последствий этого шага, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, <…>, любят повторять на каждом углу», - высказался Грушко.

Он подчеркнул, что Альянс давно грезит мечтами о превращении Балтийского моря в свое внутреннее озеро. Однако Россия не допустит такого исхода событий.

«Мы знаем, что некоторые политики <…> мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», - заключил замминистра.

Ранее Александр Грушко призвал НАТО направить усилия, которые он прилагает для расследования повреждения Balticconnector , на выяснение обстоятельств подрыва российских «Северных потоков».

До этого российский лидер Владимир Путин назвал «чушью собачьей» попытки западных стран переложить вину за ЧП на Balticconnector на РФ. По его словам, единственной целью западных политиков стало отвлечение внимания от теракта на нитках «Северных потоков».

Газ Россия Запад НАТО МИД РФ Балтийское море
Армия обороны Израиля пленила тысячу сторонников ХАМАС
23 октября 2023, 11:48
Википедия
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Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам, тоннелям и наблюдательным пунктам боевиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что военные взяли в плен более тысячи сторонников палестинского движения ХАМАС, некоторые из которых погибли, сообщил ТАСС.

«У нас более одной тысячи убитых и пленных - все они сторонники ХАМАС», - сказал он.

За последние сутки израильские военные поразили более 320 военных объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ ударил по тоннелям, где скрывались боевики, десяткам оперативных командных центров, наблюдательным пунктам и комплексам. Военные уничтожили десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.

В Ливане израильские подразделения ударили по террористической ячейке и пусковому пункту противотанковых ракет, которые планировали направить на приграничный город Шломи.

ЦАХАЛ отменит наземную операцию, если боевики ХАМАС сдадутся в плен и отпустят заложников. По последним данным, в сектор Газа насильно увезли 212 человек.

Конфликт Израиля и Палестины
Россия и Турция продолжили контакты об урегулировании конфликта Израиля и Палестины
23 октября 2023, 11:46
РИА «Новости»
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Россия и Турция поддерживают контакты по дипломатическим каналам по вопросу урегулирования эскалации конфликта Израиля и Палестины. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщил ТАСС.

«Разумеется, в этой ситуации задействованы дипломатические каналы, мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, со всеми игроками», - подчеркнул он.

Грушко добавил, что позиция России хороша известна. Ее ранее излагал и президент РФ, и МИД страны, указал замглавы министерства.

Суть позиции в том, что преодоление кризиса, по словам Грушко, не представляется возможным без урегулирования ключевой проблемы на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что турецкая сторона намерена предложить участникам Организации исламского сотрудничества обсудить идею участия в разрешении конфликта Израиля и Палестины.

Турция Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины

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