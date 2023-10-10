Устроят зачистку. Израиль попытается окончательно решить арабский вопрос

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Масштабный конфликт на Ближнем Востоке Если Израиль поступит именно так, это вызовет соответствующую реакцию арабских стран, предупредил Ярошенко. Лига арабских государств совершенно точно не оставит арабов в Палестине, отметил политолог.

«Поэтому конфликт только разгорается, он будет масштабным на Ближнем Востоке», - спрогнозировал собеседник.

С одной стороны, в противостоянии будут участвовать США, поддерживающие оккупацию сектора Газа Израилем и его действия, уточнил специалист. Соединенные Штаты - единственные, кто в противовес международным решениям продолжает поддержку страны и признает за ней даже относящиеся к территории Сирии Голанские высоты , которые оккупированы Израилем, указал Ярошенко. С другой стороны конфликта, по мнению политолога, окажутся арабские государства.

«Какие бы там теперь ни шли разговоры про перемирие между арабским миром и Израилем и так далее, они не бросят арабов Палестины, потому что это на самом деле вопрос исторический. В предыдущие десятилетия политические лидеры арабских государств, прежде всего Египта, сейчас ослабленные, Сирии, они поддерживали стремление арабов Палестины иметь собственное государство. И международное право тоже дает четкую установку на то, что в исторической области Палестины должно быть два государства - еврейское и арабское.Поэтому сегодня конфликт только разгорается», - резюмировал Ярошенко.

С этой точки зрения в 1993 году израильтяне и арабы Палестины поменялись местами, указал собеседник. До 1993 года весь арабский мир официально отрицал право евреев на израильское государство в исторической области Палестины, напомнил Ярошенко.

По мнению политолога, Израиль знал о готовящихся нападениях, но специально не стал ничего предпринимать. Страна решила поступить так, чтобы иметь возможность жестко ответить на действия палестинцев, допустил специалист.

США понимали, что оружие с Украины попадет к ХАМАС Сейчас палестинская группировка ХАМАС устраивает террористические акции, однако нужно задать вопрос, откуда у объединения взялось оружие, которое в итоге спровоцировало его на очередную эскалацию, обратил внимание Ярошенко. Он назвал очевидным факт, что США использовали здесь модель операции «Иран-Контрас», когда оружие поставляли одним, а на самом деле его получили другие.

«Поставляя оружие киевскому режиму, они прекрасно понимали, что это оружие переходит на черный рынок, в том числе на Ближнем Востоке. И, скорее всего, они контролировали, чтобы это оружие совершенно точно попало в руки ХАМАС, ХАМАС могли вооружить как можно большее количество людей и в дальнейшем устроить вот эти террористические акции», - предположил собеседник.

Израиль ждал нападения Арабы Палестины под оккупацией По словам собеседника «360», происходящее сегодня между Израилем и Палестиной - логичный результат прошедших десятилетий конфликта и предыдущих действий. С точки зрения международного права Израиль оккупировал часть территорий в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан, предназначенных для создания арабского государства в Палестине, отметил Ярошенко.

«Часть арабов в Палестине живет под израильской оккупацией. С другой стороны, логичным ответом на оккупацию, на репрессивные действия со стороны израильского государства, со стороны арабов Палестины являются террористические атаки. Террористические атаки провоцируют Израиль на более жесткие действия в отношении арабского населения, находящегося под оккупацией. Более жесткие действия провоцируют серьезные террористические волны», - пояснил политолог.