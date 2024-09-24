Устроивший покушение на Трампа оценил его жизнь в 150 тысяч долларов

Раут несколько месяцев назад оставил коробку с вещами у знакомого. Узнав о покушении, мужчина открыл ее. В ней оказались боеприпасы, четыре телефона и записка к противникам Трампа. Будущий стрелок заявил, что покушение провалилось, и предложил вознаграждение за жизнь политика.

«Я старался изо всех сил и вложил в это всю смелость, на которую был способен. Теперь вам предстоит завершить работу; и я предложу 150 тысяч долларов тому, кто сможет ее завершить», - заявил подозреваемый.

Кроме Трампа Раут мечтал убить президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Он поддерживал Украину и пытался завербовать афганских солдат.