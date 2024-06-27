27 июня 2024, 03:37

Устроившего госпереворот в Боливии генерала схватила полиция

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В Боливии арестовали генерала Хуана Хосе Сунигу, который предпринял попытку осуществить государственный переворот. Об этом сообщил телеканал Bolivia TV.

Высокопоставленного военного доставили в полицейский участок. По словам путчиста, его действия связаны с тем, что президент страны Луис Арсе не предпринимал шагов для повышения своей популярности.

Ранее газета El Deber сообщила, что на территорию президентского дворца в Ла-пасе въехал танк , а к зданию правительства прибыли военные. Экс-президент Эво Моралес назвал это попыткой государственного переворота.

Военные Беспорядки Боливия Эво Моралес Танки
27 июня 2024, 01:34
Захарова уличила секретаря Совбеза Армении в унижении своего народа
РИА «Новости»
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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян унизил свой народ, назвав Россию причиной потери республикой территории Нагорного Карабаха. Об этом, как сообщили «Известия», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные деятели унижают свой собственный народ», - подчеркнула дипломат.

По ее словам, чтобы комментировать такие высказывания политиков, нужно иметь медицинское образование.

Ранее Григорян заявил , что Россия якобы специально не поставляла оружие Армении во время ее противостояния с Азербайджаном и «передала» территорию Нагорно-Карабахской Республики Азербайджану.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян унизил свой народ, назвав Россию причиной потери республикой территории Нагорного Карабаха. Об этом, как сообщили «Известия» , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Армения Мария Захарова Россия МИД РФ Нагорный Карабах Азербайджан
27 июня 2024, 00:40
Хуситы ударили по израильскому судну гиперзвуковой ракетой
РИА «Новости»
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Йеменские хуситы нанесли удар по израильскому судну MSC SARAH V в Аравийском море. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на военного представителя движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства», - отметил он.

По его словам, эта высокоточная ракета способна поражать цели на больших расстояниях. Однако радиус ее действия и другие характеристики он не привел. Также военный не предоставил информации о последствиях атаки.

Ранее Иран передал хуситам технологию производства противокорабельной ракеты. Дальность ее действия составляет от 1800 до 2000 километров.

Израиль Ракеты Военные Йемен
27 июня 2024, 00:13
Танк въехал в президентский дворец в боливийском Ла-Пасе
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Танк въехал территорию президентского дворца в боливийском Ла-Пасе, который расположен на центральной площади города. Об этом сообщило El Deber.

«Военное нападение на дворец Кемадо (здание правительства и президента - прим. ред.), танк въехал в здание», - написали журналисты.

Ранее стало известно о прибытии военных на площадь Мурильо, где стоят здания правительства. Боливийский лидер Луис Арсе призвал их к демократии, а бывший президент страны Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота под шефством армейского генерала Хуана Хосе Суниги.

Как отметил политолог Сергей Марков в беседе с 360.ru, госпереворот в Боливии произошел по нескольким причинам. Одной из них стала непопулярная левая политика власти. В латиноамериканской стране есть несколько расколов, которые сделали общество поляризованным.

Военные Боливия Эво Моралес Танки
26 июня 2024, 23:56
Китай «выловил» американский детектор для обнаружения подводных лодок
РИА «Новости»
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Китай перехватил в Южно-Китайском море американский аппарат для обнаружения подводных лодок. Об этом сообщило издание Huanqiu Shibao.

По его данным, детектор сбросили с самолетов Военно-воздушных сил США, после чего китайские военные провели операцию по изъятию технического средства из акватории, находящейся в зоне ответственности КНР.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не останутся в стороне в случае вооруженного вторжения Китая в Тайвань и отправят своих военных для защиты острова.

Глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро рассказал, что для «защиты» Тайваня Америка задействует тысячи беспилотников - в том числе надводные и подводные катера и БПЛА.

США Военные Китай

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