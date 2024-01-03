Устроившего акцию с зажигалкой около посольства России в Праге мужчину передали врачам
Неизвестный мужчина пришел с горючей жидкостью и зажигалкой к посольству России в Праге. Об этом полиция чешской столицы сообщила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
В ведомстве заявили, что идти на контакт мужчина сначала не хотел, но прибывший на место переговорщик сумел его разговорить. Выяснилось, что потенциальный пироман является иностранцем.
В ходе дальнейшей беседы он отказался от своих действий и сдался в руки полиции. Правоохранители передали мужчину на попечение Медицинской службы.