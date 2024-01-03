Устроившего акцию с зажигалкой около посольства России в Праге мужчину передали врачам

Современная история полна войн и конфликтов, преступлений против человечества и лицемерия. Сейчас армия Израиля регулярно атакует народ Палестины, и с этим геноцидом не сравнится ничто, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Кадыров, Израиль совместно с западными союзниками называют женщин, детей и пожилых жителей Палестины террористами. Так они оправдывают свои преступления в Газе. При этом мировые СМИ замалчивают эту информацию, как и главы многих стран, отметил Кадыров.

Они не пишут и не говорят, сколько людей гибнут под обстрелами израильской армии. Мирные жители умирают просто за то, что родились и живут в Газе, но общественность, по словам главы Чечни, знает правду.

Чеченская Республика помогает беженцам из Газы. В конце ноября в Грозный прибыл первый борт с жителями анклава. Всего республика примет 250 человек. Люди будут находиться в комфортных условиях.

При этом власти Чечни исключили возможность развития антисемитизма в республике. Министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев отметил, что все понимают последствия межнациональных конфликтов.