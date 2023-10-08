«Устроили резню». Как минимум 260 трупов обнаружили на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль

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Более 700 человек в Израиле погибли в результате обострения конфликта с Палестиной. ХАМАС начали военную операцию против израильской стороны утром 7 октября.

«По меньшей мере 260 тел были найдены в районе вечеринки в Реиме, где террористы ХАМАСА устроили резню», - сказано в сообщении.

Погибшие веселились и танцевали, пока на праздник не прибыли боевики палестинского движения ХАМАС. По предварительным данным, радикалы стреляли в участников мероприятия. Другой информации пока не поступало.





Ранее в сети появилось видео, предположительно, с фестиваля электронной музыки Nature Party в Реиме. Мероприятие было в самом разгаре, когда участники движения начали обстрелы Израиля. На кадрах видно, как ничего не подозревающие люди танцуют и общаются, пока в небе работают местные системы ПВО.