Устроили катастрофу своими руками. Виновников украинского конфликта нашли в США
Политика властей США привела к таким мировым потрясениям, как конфликт на Украине и обострение кризиса на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил американский политик Аджаму Барака в соцсети X.
«Некомпетентность администрации [Джо] Байдена является продолжением дилетантизма администрации [Барака] Обамы. Штаты потерпели фиаско в Восточной Европе из-за конфликта на Украине. А теперь произошла катастрофа на Ближнем Востоке. Это потрясения, которые мы сами себе устроили», - заявил политик.
Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на переговоры с лидером России Владимиром Путиным. По словам Маска, Зеленскому необходимо перестать уничтожать в окопах украинскую молодежь. Бизнесмен также отметил, что обстановка на фронде приведет к массовым жертвам со стороны ВСУ.