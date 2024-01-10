Установленный в 1906 году бюст русского дипломата свалили с постамента в Болгарии

Местный житель сообщил в мэрию о случившемся утром 10 января. На место приехали директор управления культуры и духовного развития Варны Антоний Йовчев и начальник муниципальной полиции Георгий Ковачев. Оказалось, что вандалы погнули металлические пластины в основании бюста, оторвали их края, вырвали винты. Памятник демонтировали - предполагается, что пока он останется на хранении, а позже монумент починят. Власти города анонсировали усиление контроля во избежание посягательств на объекты культурного наследия.

Бюст установили в знак признания заслуг дипломата во время борьбы за независимость Болгарии. Игнатьев был почетным гражданином Варны. В честь него в стране также назвали два села - Игнатиево и Граф-Игнатиево.

Весной 2023 года тот же памятник облили краской.