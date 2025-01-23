«Устали от обмана Брюсселя». Орбан уличил Евросоюз в лицемерии

«Трудно найти более лицемерный политический класс во всем мире, чем брюссельские бюрократы… Европейцы устали от лжи и обмана Брюсселя. Они хотят доступных цен на энергию и экономического процветания!» - отметил венгерский премьер.

В Западную Европу поступает больше российского сжиженного природного газа, чем когда-либо прежде, добавил Орбан. ЕС хочет избавиться от российской нефти, если не сможет купить ее в обход санкций через Азию.

Ранее Орбан призвал Евросоюз изменить свою позицию относительно антироссийских санкций. По его словам, санкции Брюсселя достигли только одного - уничтожили конкурентоспособность европейской экономики, и пришло время это менять.