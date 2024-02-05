Политик пожаловался на резкий рост цены на газ: с июля она увеличилась с 5,5% до 10,5%. Филиппо назвал эту ситуацию «безумием», которое коснется множества французских предприятий и миллионов домохозяйств.

Политик выразил уверенность, что рост цен связан с антироссийскими санкциями, из-за которых французы вынуждены покупать более дорогой газ. Он призвал власти Франции к выходу из Евросоюза и прекращению экономической войны против РФ.

«Французы более чем устали от всех этих глупостей!» - заявил Филиппо.

Ранее Филиппо раскритиковал решение Макрона предоставить французский ядерный потенциал в распоряжение Евросоюза. По его мнению, это приблизит ядерную войну с Россией.