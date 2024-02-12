Условия визита Путина в Ереван назвали в Кремле

«Как мы уже говорили, связанная с присоединением Армении к международному статуту новая реальность не могла не иметь негативного воздействия на наши двусторонние отношения. В этой ситуации важно получить от наших армянских партнеров определенные заверения», - сказал он.

Песков отметил, что Россия настроена решать все вопросы между странами в рамках двустороннего диалога.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Путин не нуждается в его советах относительно приезда в республику. При этом он отметил, что вопрос о задержании российского лидера не входит в сферу его полномочий.