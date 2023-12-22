Условия содержания арестованного в Финляндии Тордена проверят дипломаты

«Посольство в рамках своей компетенции оказывает Тордену необходимое содействие, направленное на обеспечение его законных прав и интересов», - заявили в российской дипмиссии.

Представители посольства взяли под контроль условия содержания россиянина, а также поддерживают связь с его адвокатами. В диппредставительстве пока не стали комментировать ход расследования, касающегося Тордена. Финская сторона еще не выдвинула россиянину обвинения.

Первое заседание суда в Хельсинки состоялось 18 декабря. По его итогам Тордена отправили под стражу в тюрьму города Вантаа. Финские правоохранители требовали ареста россиянина за якобы совершенные им военные поступления на Украине. Известно, что украинские власти просили выдать Тордена, но финская сторона отказала в экстрадиции.