Условия отмены наземной операции в Газе назвали в Израиле
Израильские военные откажутся от проведения наземной операции в секторе Газа, если представители ХАМАС примут решения сдаться и отпустят всех заложников. Об этом в эфире радиостанции ABC сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.
По его словам, если существующее положение вещей сохранится, то операция в Газе является практической неизбежной.
«Наша задача в том, чтобы лишить боевиков ХАМАС военного потенциала. Если они вернут заложников, выйдут из своих укрытий и сдадутся, то война завершится. Но они этого не делают», - сказал Конрикус.
Пресс-секретарь отметил, что на данный момент у ЦАХАЛ есть информация о 212 пленных в секторе Газа.
Министр обороны Израиля Йов Галант ранее заявил, что наземная операция в Газе может продлиться до трех месяцев. Он подчеркнул, что после завершения мероприятий ХАМАС перестанет существовать.