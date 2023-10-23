Условия отмены наземной операции в Газе назвали в Израиле

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По его словам, если существующее положение вещей сохранится, то операция в Газе является практической неизбежной.

«Наша задача в том, чтобы лишить боевиков ХАМАС военного потенциала. Если они вернут заложников, выйдут из своих укрытий и сдадутся, то война завершится. Но они этого не делают», - сказал Конрикус.

Пресс-секретарь отметил, что на данный момент у ЦАХАЛ есть информация о 212 пленных в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йов Галант ранее заявил, что наземная операция в Газе может продлиться до трех месяцев. Он подчеркнул, что после завершения мероприятий ХАМАС перестанет существовать.