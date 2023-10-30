Условия для визита Зеленского на переговоры в Россию назвали на Украине

По мнению политика, отменить указ о запрете переговоров с Россией Зеленский может по указке из Соединенных штатов Америки.

«Ему может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: „Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву“. И так будет сделано немедленно», - заявил Азаров.

Бывший премьер добавил, что современные украинские власти не могут принять ни одно решение без санкции со стороны Америки. Даже районных прокуроров могут назначить только после утверждения специальной комиссией, которая состоит из американцев.

В том же интервью Азаров заявил, что США решили «сменить марионетку» в украинской власти и начали рассматривать новых кандидатов на пост президента Украины.