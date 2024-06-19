19 июня 2024, 13:48

«Условий для работы не осталось». Слуцкий заявил, что Россия выйдет из ПА ОБСЕ

РИА «Новости»
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Россия будет выходить из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, условий для дальнейшей работы в этой структуре не осталось, сообщило РИА «Новости».

«Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора. И это не значит, что мы будем покидать саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе», - уточнил он.

Однако, пояснил Слуцкой, именно в рамках ее парламентской составляющей условий для дальнейшей работы российской делегации больше нет.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента вместе с Госдумой подготовит решение о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ и замораживании выплат этой организации.

ОБСЕ Россия
19 июня 2024, 13:46
Песков рассказал, на что направлено сотрудничество РФ и КНДР
РИА «Новости»
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Отношения России и КНДР не направлены против других стран. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

Он отметил, что новый договор между странами является рамочным. Документ демонстрирует политическую волю России и Северной Кореи.

«Задает тон двусторонним отношениям и, наверное, является такой очень концентрированной демонстрацией политической воли развивать все векторы двусторонних связей», - подчеркнул Песков.

Также он отреагировал на распространяемые в западных СМИ слухи, что новый виток в отношениях России и КНДР якобы является шагом к созданию коалиции против Запада. Песков отметил, что РФ выстраивает отношения с другими странами не против кого-то, а на благо своих интересов. Поэтому российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран, резюмировал он.

Президент Владимир Путин назвал подписанный с КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве прорывным. По его словам, новое соглашение позволит поднять взаимодействие стран на новый уровень.

Северная Корея Дмитрий Песков Международные отношения Россия КНДР Запад
19 июня 2024, 13:36
Песков заявил о механизмах минимизации последствий санкций при сотрудничестве РФ и КНДР
РИА «Новости»
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У России и КНДР есть механизмы суверенизации, которые могут минимизировать негативные последствия незаконных ограничений в отношении двух стран. Об этом в интервью «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, есть ограничения, но существуют, скажем так, механизмы суверенизации, и эти механизмы вполне могут быть задействованы», - указал он.

Итогом их применения, пояснил Песков, может быть минимизация негативных последствий незаконных ограничений, которые действуют в отношении России и Северной Кореи.

В ответ на уточняющий вопрос представитель Кремля заметил, что во время визита президента РФ в Пхеньян эти механизмы не задействуются, речь идет о том, что обсуждению темы о них дается импульс.

Отдельно Песков отметил западные опасения по поводу создания коалиции России и КНДР. Рассуждения о том, что страны взаимодействуют против кого-то не верны, подчеркнул Песков.

« Российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-либо третьих стран», - заключил собеседник издания.

Дмитрий Песков Россия КНДР
19 июня 2024, 12:49
Матвиенко поддержала предложение приостановить участие России в ПА ОБСЕ
РИА «Новости»
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Совфед совместно с Госдумой подготовят решение о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ и замораживании выплат этой организации. Об этом заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, сообщил «Интерфакс».

Позицию о приостановке участия России в деятельности ПА ОБСЕ ранее озвучил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отметив, что она согласована с Госдумой.

«Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим такое поручение комитету [Совета Федерации] отработать с коллегами из Госдумы и подготовить такое решение», - сказала Матвиенко.

Джабаров во время своего выступления также заявил о подготовке к следующему пленарному заседанию СФ проекта по приостановке участия российских парламентариев в работе ПА ОБСЕ.

«По согласованию с Государственной думой аналогичное решение практически синхронно будет принято на пленарном заседании нижней палаты», - уточнил он.

После этого решение, по его словам, направят в адрес председателя ПА ОБСЕ за подписью руководителей обеих палат Федерального собрания.

Отдельно сенатор обратил внимание на тотальную украинизацию повестки ассамблеи и превращении ее в инструмент антироссийского курса, а также напомнил о недавнем отказе членам делегации России во въезде в целый ряд стран для участия в мероприятиях ПА ОБСЕ. На минувшей неделе в визах отказала Румыния.

«Это уже, конечно, та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение», - заметила в ответ Матвиенко.

Вместе с тем спикер СФ выразила надежду, что в ПА ОБСЕ происходит лишь «временное помутнение мозгов».

Совет Федерации РФ ОБСЕ Госдума РФ Россия
19 июня 2024, 12:38
Путин указал на роль санкций в раскачке мировой обстановки
РИА «Новости»
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Введение политически мотивированных санкций раскачивает мировую обстановку. Россия и КНДР выступили против использования таких ограничительных мер. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Глава государства подчеркнул, что введение нелегитимных ограничений наносит сильный удар по мировой экономике и глобальной политической системе.

Ким Чен Ын Санкции Россия КНДР Владимир Путин

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