Условием разморозки российских активов назвали компенсацию Украине

Заблокированные после начала специальной военной операции российские активы в западных банках и депозитариях останутся без движения до выплаты компенсаций Украине. Как сообщил ТАСС , об этом говорится в итоговом заявлении министров иностранных дел стран G7, которая прошла в Токио.

Участники встречи подчеркнули, что без компенсации Россией ущерба, который понесла Украина, разморозки активов не произойдет.

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине», - отметили в тексте коммюнике.

Комитет по иностранным палаты представителей Конгресса США одобрил принятие законопроекта о передаче замороженных российских активов в виде помощи Украине. Документ предусматривает отказ от разблокировки до полного вывода российских войск из зоны проведения спецоперации. Кроме того, он предусматривает создание международного механизма по сбору и передаче Украине всех замороженных средств.

В середине сентября Европейская комиссия одобрила введение специального процента на доход , который приносят замороженные активы российского Центробанка, а также заблокированные в депозитариях ценных бумаг российских инвесторов. Все полученные таким образом средства направят на Украине. По предварительной оценке, таким способом можно собрать порядка трех миллионов евро.

До этого таким способом воспользовался бельгийский депозитарий Euroclear. Организация выплатила налог с дохода, полученного от ценных бумаги россиян в 821 миллион евро. Из этих денег правительство направило на Украину 92 миллиона евро.