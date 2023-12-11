Условие выживания Евросоюза назвали в Польше

В ходе выступления в парламенте республики глава правительства отметил, что в стране, которая не обеспечивает свой суверенитет, не может быть безопасности и процветания. Польская сторона не согласна на лишение государств - членов ЕС их полномочий, подчеркнул Моравецкий.

«Только внутри союза мы можем противодействовать централистским тенденциям, которые, если они будут продолжаться, рано или поздно разрушат его», - указал премьер-министр.

По его словам, Польша не одобрит вмешательство Евросоюза в такие аспекты государственности, как внешняя политика, налоги, семейное право и безопасность.

В конце ноября польский лидер Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра республики. Церемония прошла в президентском дворце в Варшаве.