11 декабря 2023, 18:25

Условие выживания Евросоюза назвали в Польше

РИА «Новости»
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Европейский союз должен отказаться от централизации ради своего выживания. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, чьи слова привела газета Rzeczpospolita.

В ходе выступления в парламенте республики глава правительства отметил, что в стране, которая не обеспечивает свой суверенитет, не может быть безопасности и процветания. Польская сторона не согласна на лишение государств - членов ЕС их полномочий, подчеркнул Моравецкий.

«Только внутри союза мы можем противодействовать централистским тенденциям, которые, если они будут продолжаться, рано или поздно разрушат его», - указал премьер-министр.

По его словам, Польша не одобрит вмешательство Евросоюза в такие аспекты государственности, как внешняя политика, налоги, семейное право и безопасность.

В конце ноября польский лидер Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра республики. Церемония прошла в президентском дворце в Варшаве.

Евросоюз Польша
11 декабря 2023, 19:51
Депутаты польского сейма захотели отстранить Моравецкого от должности премьера
Pxhere
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Сейм Польши (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Об этом сообщило местное агентство PAP.

Свои голоса за вотум недоверия отдали 190 польских депутатов. Против выступили 266 парламентариев. Воздержавшихся не было. Теперь сейм должен выбрать нового премьер-министра, которым может стать лидер оппозиции Дональд Туск.

Бывший глава кабинета министров Польши Лешек Миллер ранее сообщил, что новое правительство страны проработает только короткий срок, который не превысит жизнь мухи. Правительство, возглавляемое Моравецким, распустят в скором времени, заявлял экс-премьер.

Президент Польши Анджей Дуда привел Моравецкого к присяге премьер-министра 27 ноября в Варшаве. После главы правительства присягу приняли министры.

Депутаты Польша
10 декабря 2023, 10:36
Эковандалы покрасили в зеленый цвет главный канал в Венеции
Pxhere
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Движение Extinction Rebellion провело акцию в Венеции, окрасив в ярко-зеленый цвет главную водную артерию города — Большого канала. Об этом экоактивисты сообщили в соцсети X.

Они объяснили, что целью акции стало привлечение внимания к борьбе с климатическим кризисом и отсутствию результатов на тематической конференции в ООН.

«Сторонники движения Extinction Rebellion сегодня в Италии осудили неудачу COP28 в борьбе с климатическим кризисом», - указали в заявлении.

Активисты уточнили, что применили флуоресцентную краску, которая безвредна для окружающей среды.

«Вода вернется в исходное состояние спустя несколько часов. Пока власти только говорят, мы подсчитываем жертвы и ущерб от непрекращающихся пожаров и наводнений», - добавили они.

В Extinction Rebellion отметили, что такие же акции прошли в Турине, Милане, Риме и Болонье.

В ноябре сторонники экологического движения Just Stop Oil разбили защиту картины «Венера с зеркалом» в Национальной галерее Лондона. Таким способом они захотели привлечь внимание к проблеме вреда природе из-за добычи нефти.

Движение Extinction Rebellion провело акцию в Венеции, окрасив в ярко-зеленый цвет главную водную артерию города - Большого канала. Об этом экоактивисты сообщили в соцсети X.

Италия Общественные акции Венеция Экология
07 декабря 2023, 15:44
Видео побега Усса из-под домашнего ареста обнародовали итальянские карабинеры
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Итальянские карабинеры обнародовали видео побега российского предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в марте этого года. Запись появилась в распоряжении РИА «Новости».

Судя по кадрам, один из предполагаемых организаторов побега зашел в расположенную под Миланом квартиру Усса. Обратно человек вышел уже в сопровождении одетого во всего черное предпринимателя.

Из вещей у Усса с собой был только рюкзак. Лицо мужчина скрывал под капюшоном толстовки. Также на записи видно, как от дома отъезжает кортеж из четырех машин - двух Volvo, Audi и Fiat.

Накануне, 6 декабря, агентство ANSA сообщило, что двух из пяти предполагаемых сообщников сбежавшего предпринимателя удалось поймать. Задержанные - отец и сын Владимир и Борис Йованчичи.

По версии правоохранителей, сообщники получили задаток на 10 тысяч евро, после чего доставили Усса в Словению. Оттуда его перевезли в Хорватию, затем - в Боснию и Герцеговину. Конечным пунктом маршрута была Сербия - там организаторам побега выплатили еще 40 тысяч евро.

Италия
07 декабря 2023, 13:13
США поддержкой Украины превратят конфликт во «второй Вьетнам»
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Решения администрации президента США Джо Байдена по Украине превратят конфликт во «второй Вьетнам», разрешать который придется последующим лидерам страны до появления здравомыслящего человека. Об этом в своей статье «2024 — год геополитического пробуждения» для журнала «Разведчик» написал глава СВР Сергей Нарышкин.

В своем прогнозе он не исключил, что западные политики постараются максимально затянуть боевые действия, рассчитывая на истощение России за счет нарушающих международное право санкций и продолжения поставок Украине оружия и военной техники.

Но продолжение такой политики приведет к дальнейшей потере авторитета стран Запада, а Украина окончательно превратится в «черную дыру», куда утекут материальные и человеческие ресурсы.

«США рискуют устроить себе „второй Вьетнам“, с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет мало мальски здравомыслящий человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это „жерло“», - написал Нарышкин.

Сенат США в очередной раз заблокировал рассмотрение законопроекта о выделении единого пакета помощи Украине и Израилю на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Против принятия документа выступили представители Республиканской партии, которые потребовали дополнить законопроект выделением средств для борьбы с мигрантами.

Не помогли даже угрозы Белого дома. Координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби заявил, что победа России на Украине заставит американскую армию вмешаться.

Решения администрации президента США Джо Байдена по Украине превратят конфликт во «второй Вьетнам», разрешать который придется последующим лидерам страны до появления здравомыслящего человека. Об этом в своей статье «2024 - год геополитического пробуждения» для журнала «Разведчик» написал глава СВР Сергей Нарышкин.

США Россия Украина

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