Условие для переговоров России и Украины назвали в Литве

Ландсбергис отметил, что нехватка ракетных систем и боеприпасов, а также медленное принятие решений Европейским союзом о военной помощи могут поставить Украину в положение, когда она будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

При этом сам дипломат выступил категорически против мирного соглашения между странами. По его мнению, российские власти используют перемирие для того, чтобы перевооружиться.

«Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них», - заявил Ландсбергис.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу МИД страны «сесть и успокоиться» в ответ на его заявление о планах России начать войну против стран НАТО, сообщили Sputnik Литва. До этого Ландсбергис заявлял, что после Украины Россия продолжит конфликт с Североатлантическим альянсом. По словам Науседы, дипломат «сгущает краски», а такие заявления негативно влияют на имидж страны.

В октябре Литва предложила запретить экспорт кнопок , спиц для вязания и игл для шитья в Россию в рамках 12-го пакета санкций.