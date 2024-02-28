Условие для конфискации активов России назвали в США

По его словам, глава Белого дома мог действовать в этом направлении, но для этого необходимо получить дополнительные законодательные полномочиях от конгресса.

«Мы должны привлечь к этому наших партнеров по коалиции, участвовавших в замораживании этих активов», - пояснил Кирби.

В воскресенье, 25 февраля, Байден пытался убедить лидеров G7 конфисковать замороженные российские активы, чтобы направить их на Украину. Многие европейские политики выразили опасения, что такие действия спровоцируют сложные юридические последствия и негативно скажутся на привлекательности еврозоны.

В то же время министр финансов США Джанет Йеллен назвал невысокими риски для мировой финансовой стабильности в случае конфискации замороженных российских резервов.