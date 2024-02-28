28 февраля 2024, 02:03

Условие для конфискации активов России назвали в США

РИА «Новости»
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Президенту США Джо Байдену нужны новые полномочия от конгресса для изъятия замороженных российских активов. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, глава Белого дома мог действовать в этом направлении, но для этого необходимо получить дополнительные законодательные полномочиях от конгресса.

«Мы должны привлечь к этому наших партнеров по коалиции, участвовавших в замораживании этих активов», - пояснил Кирби.

В воскресенье, 25 февраля, Байден пытался убедить лидеров G7 конфисковать замороженные российские активы, чтобы направить их на Украину. Многие европейские политики выразили опасения, что такие действия спровоцируют сложные юридические последствия и негативно скажутся на привлекательности еврозоны.

В то же время министр финансов США Джанет Йеллен назвал невысокими риски для мировой финансовой стабильности в случае конфискации замороженных российских резервов.

США Конгресс США Джо Байден
28 февраля 2024, 00:55
Российский Ил-20М переполошил немецкие ВВС
РИА «Новости»
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Германия подняла по тревоге истребители быстрого реагирования после обнаружения российского военного самолета Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Военно-воздушные силы ФРГ.

Ведомство отметило, что силы задействовали на севере страны, в городе Лаге.

«Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки», - заявили в немецких ВВС.

Операцию завершили после установления визуального контакта с российским самолетом, обошлось без происшествий.

Это не первый случай, когда немецкие ВВС поднимали истребители в воздух, реагируя на появление самолетов из РФ в международном воздушном пространстве.

В конце января они отреагировали на появление российского Ил-20М близ балтийского острова Рюген. По утверждению немецких военных, российский военный самолет летел без сигнала транспондера.

Поднимала военные самолеты и Польша , объясняя это «активностью российской авиации».

Германия Истребители Самолеты Россия
28 февраля 2024, 00:37
Премьер Канады «схватился за голову» из-за российской свинины
РИА «Новости»
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Россия отплатила Канаде за санкции, критику и враждебность, нарастив экспорт товаров в Китай. Это заставило канадского премьер-министра Джастина Трюдо «схватиться за голову», сообщило китайское издание Sohu.

РФ и КНР договорились о поставках российской свинины в Китай. Канадские власти не обрадовались таким «радостным новостям». Местные СМИ раскритиковали КНР за это решение. Причина проста - Канада является одним из главных экспортеров сельхозпродукции в мире, поставляя товары на десятки миллиардов долларов ежегодно.

Большую часть продукции как раз закупал Китай, но в последнее время между странами возникли разногласия из-за ухудшения ее качества, причем на фоне роста цен. Китайцы стали расторгать миллиардные контракты с канадскими поставщиками.

«Сельскохозяйственную продукцию Канады пришлось складировать в порту, где она довольно быстро портится», - уточнили аналитики Sohu.

Канадские компании несут убытки, а российские теперь заключают с КНР новые контракты на поставку сельхозпродукции. В частности, на поставку зерновых на 25 миллиардов долларов. Это китайские аналитики и назвали местью президента РФ Владимира Путина Канаде за все ее санкции и провокации.

Ранее правительство Канады включило исследовательские институты РФ, КНР и Ирана в список угроз национальной безопасности.

Канада Торговля Санкции Россия Китай Продукты
27 февраля 2024, 20:35
Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии
Global Look Press
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Король Норвегии Харальд V попал в больницу во время отпуска в Малайзии. Об этом сообщила вещательная корпорация NRK.

Монарха, по данным журналистов, госпитализировали из-за инфекции. Его лечением занимаются как малайзийские, так и европейские врачи из сопровождения короля. Малайзию Харальд V посетил с частным визитом.

Королю Харальду 87 лет. В прошлый раз он попал в больницу в августе 2022 года. Монарха госпитализировали в Университетскую больницу Осло с высокой температурой. А за месяц до этого, в июле 2022-го, Харальд принял участие в чемпионате мира по парусному спорту в Женеве и занял 10-е место.

В феврале 2022 года президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе потребовала личных извинений от короля Норвегии Харальда V. Спортсменка объявила бойкот норвежским СМИ до тех пор, пока монарх не извинится.

Больницы Болезни Норвегия
27 февраля 2024, 19:57
Поставки мяса и рыбы из Бразилии в Россию увеличат
РИА «Новости»
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Бразилия расширяет номенклатуру поставок зерновых, мяса и рыбы в Россию. Об этом заявила генеральный секретарь МИД южно-американской страны, сопредседатель комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы договорились и расширении номенклатуры поставок из Бразилии в Россию, включая зерновые, мясо и рыбу», - сказала дипломат.

По словам да Роши, в рамках энергетического сотрудничества бразильская сторона высоко оценила поставки российского дизельного топлива, а также поддержала планы по наращиванию экспорта природного газа. Также стороны договорились развивать сотрудничество в сферах экономики, культуры и образования.

В 2023 году Бразилия нарастила объемы взаимной торговли с Россией вопреки санкциям Запада, преодолев проблемы в области страхования, логистики и проведения платежей. По словам посла Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соареса, страны нарастили взаимную торговлю до рекордного уровня.

Бразилия Торговля Санкции Россия

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