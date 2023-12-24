24 декабря 2023, 00:26

Ускоренного рассмотрения дела об иммунитете Трампа не будет

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Бывший президент США Дональд Трамп остался доволен решением Верховного суда США, который не стал торопиться с решением по его иску, а передал его в апелляционный суд. Речь идет о заявлении бывшего американского лидера, в котором он утверждает, что на момент штурма Капитолия его сторонниками он сохранял президентские полномочия и иммунитет от уголовного преследования. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Представляющий обвинение адвокат Джек Смит подал ходатайство в Верховный суд для ускоренного рассмотрения, минуя апелляционную инстанцию. Но его заявления судью не убедили и он попросил не нарушать процедуру.

«Это дело связано - впервые в истории нашей страны - с уголовными обвинениями против бывшего президента, основанными на его действиях во время пребывания на посту с целью сохранить свою власть и сорвать предписанный Конституцией процесс выборов», - заявил Смит.

Защитники бывшего американского лидера заявили, что вопрос очень важен, поэтому его нужно рассмотреть без спешки. Они подчеркнули, что сторона обвинения действует в интересах президента США Джо Байдена, который намерен пойти на второй срок.

Решение Верховного суда сыграло Трампу на руку, так как сейчас он увлечен предвыборной кампанией, а дело о штурме Капитолия, в котором он фигурирует затормозилось до вынесения Верховным судом итогового решения.

Сейчас все ждут решение апелляционной коллегии в Вашингтоне, которая вернула материалы дела в окружной суд, отклонив претензии Трампа. В этой палате ближайшее заседание пройдет 9 января.

Замороженное рассмотрение дела о штурме Капитолия не единственное препятствие, которое появилось перед Дональдом Трампом в преддверии праймериз. Вслед за решением Верховного суда штата Колорадо , объявившего о недопуске бывшего главы государства к дебатам Республиканской партии, такая же инициатива пришла в суды еще 16 штатов.

Все заявители сослались на 14-ю поправку, запрещающую участникам мятежа становиться кандидатами в президенты. Так они трактовали «марш на Капитолий» сторонников политика в январе 2021 года.

Предвыборный штаб Трампа заявил, что подаст апелляцию на решение суда Колорадо. Это означает, что решение не вступит в силу до 4 января, пока Верховный суд США не даст свою рекомендацию. Но если вышестоящая инстанция согласится с первоначальным вердиктом, то решение может распространиться на всю страну. Важно знать что 5 января - последний день, когда Республиканская партия определится со списком кандидатов, которые встретятся на мартовских праймериз.

США Суд Дональд Трамп Штурм Капитолия сторонниками Трампа
24 декабря 2023, 00:14
Более 300 человек застряли во Франции по делу о торговле людьми
РИА «Новости»
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Более 300 граждан Индии застряли во аэропорту Ватри в 150 километрах от Парижа. Французские власти задержали самолет после анонимного сообщения о том, что на его борту находятся жертвы торговли людьми, сообщило агентство AFP.

Самолет румынской авиакомпании Legend Airlines, летевший из Дубая в Никарагуа, задержали для внепланового досмотра. Пассажиры рейса уже третий день ждут вылета. Выяснилось, что 13 из них являются несовершеннолетними в возрасте от 21 месяца до 17 лет, причем не всех детей сопровождают взрослые. Некоторые летят самостоятельно.

Французская полиция уже допросила экипаж самолета. Пассажиров, в свою очередь, обеспечили всем необходимым на время задержки рейса. Им предоставили питание, кровати и переносные туалеты на время проведения расследования.

Известно, что двух пассажиров задержали в рамках расследования дела о торговле людьми. Посольство Индии в Париже уже заявило, что работает над скорейшим разрешением ситуации.

Ранее приемный сын Юлии Логиновой, арестованной по обвинению в торговле детьми, 19-летний Стефан назвал ее крупной мошенницей. Женщина усыновила мальчика, когда тому было два года, всего в семье было 19 детей.

Дети Торговля Самолеты Франция
23 декабря 2023, 23:22
Президент Польши не пропустил закон о финансировании государственных СМИ
flickr.com
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Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о бюджете, включающий финансирование государственных СМИ. Об этом политик написал в соцсети X.

«Я принял решение наложить вето на околобюджетный закон на 2024 год, в который вошли три миллиарда злотых на государственные СМИ. Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить», - заявил он.

Президент назвал попытку финансировать государственные СМИ «неприемлемой».

В Польше после прихода к власти оппозиции во главе с Дональдом Туском разгорелся скандал вокруг государственных средств массовой информации. Новое правительство уволило руководителей этих СМИ, а вместо них назначили наблюдательные советы, которые выберут новые правления. В национальном совете по теле- и радиовещанию эту ситуацию назвали грубым нарушением закона.

В четверг, 21 декабря, в офисе польского телеканала TVP произошла потасовка между депутатами партии «Право и справедливость» и адвокатом нового руководства канала.

Сейчас на новостном телеканале TVP1 показывают только художественные фильмы, а сайт службы новостей канала стал недоступен.

Депутаты Польша Телевидение
23 декабря 2023, 21:20
Иран пригрозил США блокадой Средиземного моря
Freepik
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Действия США и их союзников в секторе Газа могут привести к блокаде Средиземного моря. Такое заявление сделал заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (Корпуса стражей исламской революции) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди, его слова привело агентство Tasnim.

«Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку, и с продолжением этих преступлений им вскоре ждет закрытие Средиземного моря», - отметил он.

По мнению Нагди, в будущем США и их союзникам придется столкнуться с «зарождением новых сил сопротивления», а также их ждет закрытие «остальных дорог и путей», в том числе Гибралтарского пролива.

Администрация президента США Джо Байдена накануне поделилась подозрениями в адрес Ирана. Речь шла о подготовке нападений хуситов в Красном море. Как заявили в Белом доме, иранская сторона участвовала в планировании операций против торговых судов.

США Иран
23 декабря 2023, 19:37
Продавцы небоскреба Aon Center в США потеряли $100 миллионов на сделке
Global Look Press
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Третий по высоте небоскреб Лос-Анджелеса Aon Center продали за 147,8 миллиона долларов. Продавцы лишились более 100 миллионов на этой сделке, уточнило агентство Bloomberg.

По данным агентства, в 2014 году за небоскреб заплатили 268,5 миллиона в американской валюте. Однако из-за популярности удаленной работы и снижения интереса к аренде помещений на фоне повышения процентных ставок в банках стоимость коммерческой недвижимости стала падать.

Это помогло инвесторам Дэниелу Абрамсу и Адаму Тишеру заключить выгодное соглашение о покупке Aon Center. Bloomberg отметил, что продажа небоскреба стала крупнейшей сделкой 2023 года в сфере коммерческой недвижимости.

Представитель покупателей Шон Фалп заявил, что благодаря низкой стоимости Aon Center его новые владельцы смогут предложить арендаторам выгодные условия. Они ожидают, что здание с благоустроенными офисами, расположенное в центре Лос-Анджелеса, не будет пустовать.

Ранее Геологическая служба США предупредила, что Нью-Йорк постепенно уходит под воду под тяжестью построенных в городе небоскребов.

США

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