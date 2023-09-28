Ускоренное развитие ядерных сил закрепили в конституции КНДР
Верховное народное собрание КНДР одобрило поправки в конституцию республики об ускоренном развитии ядерных сил для защиты суверенитета страны и стабильности в регионе. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Очередная сессия законодательного и представительного органа власти КНДР прошла в Мансудэском дворце съездов. Председатель президиума Чхве Рен Хэ заявил, что в конституцию внесут поправки с тем, чтобы законодательно закрепить статус ядерных вооруженных сил в обороне государства и принципы госполитики в этой области.
«КНДР в качестве ответственного ядерного государства ускорительно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и на планете», - сказал он, цитируя текст поправок.
Участник заседания одобрили изменения в статью 58 главы четвертой Конституции КНДР. Лидер страны Ким Чен Ын назвал закрепление ускоренного развития ядерных сил в основном законе мощным политическим оружием. Он сказал, что это своевременная мера.
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