Ускоренное развитие ядерных сил закрепили в конституции КНДР

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Очередная сессия законодательного и представительного органа власти КНДР прошла в Мансудэском дворце съездов. Председатель президиума Чхве Рен Хэ заявил, что в конституцию внесут поправки с тем, чтобы законодательно закрепить статус ядерных вооруженных сил в обороне государства и принципы госполитики в этой области.

«КНДР в качестве ответственного ядерного государства ускорительно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и на планете», - сказал он, цитируя текст поправок.

Участник заседания одобрили изменения в статью 58 главы четвертой Конституции КНДР. Лидер страны Ким Чен Ын назвал закрепление ускоренного развития ядерных сил в основном законе мощным политическим оружием. Он сказал, что это своевременная мера.

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