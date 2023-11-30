30 ноября 2023, 10:20

«Ушла даже жена». Президента Германии на полчаса закрыли в самолете в начале визита в Катар

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Самолет президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера прилетел в Катар раньше времени. Политику, в отличие от других членов делегации, пришлось остаться в салоне еще на полчаса в ожидании встречающих, сообщил Stern.

Конфуз случился 29 ноября в Дохе. К прилету гостей в аэропорту выставили почетный караул, расстелили красную ковровую дорожку и пригнали лимузин со штандартами. Однако все пошло не по плану - Airbus немецкой делегации приземлился раньше расписания и катарские чиновники не успели встретить президента.

Для того чтобы соблюсти протокол, Франк-Вальтер Штайнмайер остался в самолете до их приезда. В отличие от него, другие участники визита сошли с трапа и дожидались в более комфортных условиях.

«Франк-Вальтер Штайнмайер казался немного растерянным - от него ушла даже жена. <…> Только спустя почти 30 минут федеральный президент смог ступить на землю Катара - необычное начало и без того непростого визита», - заявил журналист Нико Фрид.

Визит в Доху, по его словам, организовали в кратчайшие сроки, он не входил в изначальный план поездки. Франк-Вальтер Штайнмайер сначала поехал в Израиль, затем в Оман.

Катар выступил посредником в переговорах Израиля с палестинским движением ХАМАС. МИД этой страны обвинил еврейское государство в эскалации конфликта.

Германия Переговоры Катар
30 ноября 2023, 10:53
Уязвимые места нашли у американских танков Abrams
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Американские М-1 Abrams назвали головной болью для Вооруженных сил Украины. Танки могут выйти из строя прямо на поле боя из-за хрупких фильтров двигателя. Об этом сообщило издание Forbes.

Чистить фильтры двигателя нужно каждые 12 часов, что требует больших затрат топлива.

«Дважды в день экипаж М-1 должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему», - указали в материале.

Система выбрасывает воздух из танка, а не в него. А пыль и мусор выходят из задней решетки. Но если экипаж не чистит фильтры два раза в день, это может привести к серьезным проблемам с двигателем. Из-за этого танк придется отправлять на длительный ремонт, пояснили в публикации.

Как отметил обозреватель Дэвид Эйкс, российские бойцы недавно ударили по танку Leopard 1A5 немецкого производства, которым пользовались ВСУ. С помощью беспилотника его уничтожили.

США Оружие Украина Танки
30 ноября 2023, 10:14
Подросток погиб при стрельбе в Израиле
Unsplash
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В результате стрельбы на въезде в Иерусалим погибла 16-летняя девочка. Об этом сообщила газета Haaretz, ссылаясь на медиков израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом».

В результате стрельбы на въезде в Иерусалим погибла 16-летняя девочка. Об этом сообщила газета Haaretz , ссылаясь на медиков израильской службы скорой помощи «Маген Давид Адом».

«Девочка в возрасте 16 лет была убита при нападении в Иерусалиме», - указали в публикации.

При этом газета Jerusalem Post сообщила о двух погибших - 24-летней девушке и 73-летнем мужчине. Двое стрелков, по информации издания, прибыли из Восточного Иерусалима. При себе у них была винтовка M16.

О происшествии на перекрестке Гиват-Шаул при въезде в Иерусалим стало известно утром в четверг, 30 ноября. Двое неизвестных начали стрелять по мирным жителями на близлежащей автобусной остановке.

Сначала в СМИ появилась информация о шести пострадавших. Спустя время стало известно о восьми раненых. Двое находились в тяжелом состоянии. Врачи пытались реанимировать их на месте. Остальных доставили в местную больницу.

По предварительным данным, стрелков ликвидировали.

Израиль Стрельба
30 ноября 2023, 09:57
Украинские силовики начали «зачистку» территории Свято-Николаевского собора УПЦ
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Сотрудники украинской полиции приступили к проведению «зачистки» на территории Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ.

Силовики оцепили территорию собора и начали проводить операцию в духовном училище.

«Всем, кто находился в помещении училища, а это по большей части девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение», - отметили в пресс-службе.

Некоторые девушки спрятались в кельях. Правоохранители пригрозили взломать двери и силой вывести учащихся, если те не покинут помещения сами. Воспитанниц училища отвели к автобусу, который доставит их в одно из общежитий. В пресс-службе добавили, что действия полиции вызвали у девушек сильный стресс.

«Подавляющее большинство девушек находится в шоковом состоянии. На основании чего их отводят к автобусу, никаких объяснений полиция не предоставила», - указали в УПЦ.

Ранее украинские силовики оцепили территорию монастыря УПЦ в Черкассах. Перед этим в здание проникли активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которых не стала останавливать полиция.

Украина Полиция УПЦ
30 ноября 2023, 09:55
Россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Unsplash
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Среди погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате есть россиянин. Об этом сообщил глава администрации Ерболат Досаев. Его слова привел портал Informburo.kz.

«Один из найденных - гражданин Узбекистана, один - гражданин Республики Саха, остальные - казахстанцы», - отметил Досаев.

Всего жертв 13. Все они погибли от отравления угарным газом.

При этом «Интерфакс-Казахстан» написал, что погибших россиян было двое. Опознание тел продолжается.

Пожар произошел ночью на улице Ади Шарипова в подвальном помещении, которое вместе с первым этажом переоборудовали в хостел. Огонь распространился на 30 квадратных метров. Сообщение в экстренные службы поступило около 05:30, и уже через семь минут на место прибыло первое пожарное подразделение. В трехэтажном здании находились более 70 человек. Самостоятельно эвакуировались 59 из них.

Пожар тушили 46 спасателей с помощью 13 спецмашин. Справиться с огнем удалось к 06:22.

Казахстан Пожары

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