Ущерб от ударов Израиля оценили в секторе Газа
Нанесенный объектам инфраструктуры и жилым зданиям ущерб в секторе Газа в результате атак израильской армии составил порядка трех миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба правительства анклава в Facebook*.
«По первоначальной оценке, атаки Израиля по гражданской инфраструктуре принесли ущерб на миллиард долларов, ущерб башням и жилым зданиям составил два миллиарда долларов», - говорится в сообщении.
В секторе Газа после эскалации израильско-палестинского конфликта погибли более 10 тысяч человек , среди них как минимум 4,4 тысячи детей.
Утром 7 октября боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля и открыли огонь по гражданскому населению, а также захватили более 200 заложников. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию.
Ранее Армия обороны Израиля предоставила доказательства использования мирной инфраструктуры боевиками ХАМАС.
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