Ущерб от ударов Израиля оценили в секторе Газа

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«По первоначальной оценке, атаки Израиля по гражданской инфраструктуре принесли ущерб на миллиард долларов, ущерб башням и жилым зданиям составил два миллиарда долларов», - говорится в сообщении.

В секторе Газа после эскалации израильско-палестинского конфликта погибли более 10 тысяч человек , среди них как минимум 4,4 тысячи детей.

Утром 7 октября боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля и открыли огонь по гражданскому населению, а также захватили более 200 заложников. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию.

Ранее Армия обороны Израиля предоставила доказательства использования мирной инфраструктуры боевиками ХАМАС.

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