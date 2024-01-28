Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после ее слов о Красной Армии

Генералы западных государств не понимают всей серьезности своих высказываний о конфликте с Россией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Чего не понимают идиотские диванные генералы на Западе, так это то, что если они действительно хотят войны с Россией и Китаем, они ее получат», - сказал он.

По словам Боуза, если лидеры НАТО вступят в противостояние с Россией, то быстро осознают невозможность победить в этом конфликте, «не испепелив планету».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в европейских странах русофобию продвигают как официальную политику. Он отметил, что в таких государствах «переписывают историю и оправдывают палачей». В Прибалтике русскоязычные жители сталкиваются с травлей, им отказывают элементарных правах и называют «недолюдьми». Также глава государства сказал, что украинские власти прославляют пособников Гитлера и терроризируют тех, кого считают неугодными.