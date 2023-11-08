В ближайшие дни, напомнил он, Еврокомиссия планировала выпустить отчет о выполнении условий для вступления Украины в Евросоюз и запустить переговоры об интеграции. Флориан Филиппо назвал эту страну глубоко коррумпированной и находящейся в состоянии вооруженного столкновения.

«После этого трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти! Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!» - заявил он.

Политик напомнил слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что следом за Украиной в Евросоюз вступят Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Косово, Сербия, Северная Македония, Молдавия и Грузия. Флориан Филиппо посоветовал Франции выйти из организации.

Украина сможет вступить в Евросоюз к 2030 году, допустил глава Евросовета Шарль Мишель. Для этого властям придется провести реформы, побороть коррупцию и выполнить другие условия.