12 ноября 2023, 23:02

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в обмане после слов об Украине

РИА «Новости»
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ввела в заблуждение общественность Украины, заявив о скором членстве страны в Евросоюзе. Об этом бывший генпрокурор республики Святослав Пискун заявил в интервью YouTube-каналу «Александр Шелест»*.

«Мы не можем вести переговоры о вступлении в Евросоюз, если Польша не пропускает наше зерно. Это же смешно. Тут надо хорошо подумать, а не обманывают ли нас? Где реальная резолюция с реальной датой?» - сыронизировал он.

Пискун напомнил о Турции, предложив позвонить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и спросить, как «продвигаются 30 лет переговоры по Евросоюзу?». Как отметил экс-генпрокурор, страну-члена НАТО не пускают в объединение, поэтому Украину тем более не планируют присоединять к блоку.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что вступление Украины в состав ЕС зависит от того, получится ли у страны выйти на достойный уровень для включения в объединение.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Еврокомиссия Евросоюз Украина
12 ноября 2023, 23:26
Продюсер израильского сериала «Фауда» от Netflix погиб в секторе Газа
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Работавший над сериалом Netflix «Фауда» исполнительный продюсер Матан Меир погиб во время боевых столкновений в секторе Газа. Об этом съемочная группа сообщила на официальной странице проекта в социальной сети X (бывший Twitter).

Авторы сообщения подчеркнули, что за время работы над сериалом Матан стал для всех частью большой семьи и неотъемлемой частью команды.

«Актеры и съемочная группа убиты горем из-за этой трагической утраты. Мы выражаем соболезнования родным и друзьям Матана. Пусть его душа покоится с миром», - говорится в сообщении.

На сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что Матан Меир входил в состав 697-го батальона 551-й бригады. Он погиб в минувшую пятницу 10 ноября в возрасте 38 лет.

Сериал «Фауда» (в переводе с арабского «хаос») рассказывал о группе бойцов контртеррористического спецподразделения ЦАХАЛ, работавших под прикрытием во время палестино-израильского конфликта. С 2017 по 2022 год вышло 78 серий.

После обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС командование ЦАХАЛ объявило о возвращении в строй 300 тысяч резервистов.

Как рассказал «360» житель страны Александр, все мобилизованные просто получили СМС сообщения и вернулись на места службы. По его словам, никого гнать на призывные пункты не пришлось.

В конце октября командование ЦАХАЛ объявило о расширении наземной операции в секторе Газа. Спустя несколько дней израильские военные объявили, что взяли под контроль все северные районы палестинской территории. Также власти страны согласились в ежедневном режиме прекращать бомбардировки Газы на четыре часа для прохода гуманитарных конвоев на территорию.

Кино Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 22:17
Зеленский начал пытаться добиться от Трампа переговоров
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа, чтобы провести переговоры. Об этом написало издание «Страна.ua».

«Трамп сейчас фактически контролирует [через республиканское большинство] Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», - указали в статье.

Ранее украинский лидер направил Трампу приглашение посетить Украину. Он пообещал политику объяснить за 24 минуты, почему конфликт с Россией невозможно урегулировать мирным путем в течение суток.

Бывший президент США ответил отказом на предложение Зеленского посетить страну.

Трамп напомнил, что в настоящее время украинская сторона тесно взаимодействует с текущей администрацией Белого дома во главе с Джо Байденом. Поэтому поездка Дональда Трампа на Украину неизбежно спровоцирует конфликт интересов.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина
12 ноября 2023, 21:15
Эвакуированных из Газы в Египет россиян отправили в Каир
Пресс-служба МЧС
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Группу первых эвакуированных в Египет из палестинского сектора Газа россиян на автобусах отправили в Каир, где расположен оперативный штаб. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что в воскресенье, 12 ноября, через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на юге Газы в Египет попали 70 россиян, в том числе 28 детей.

В оперативном штабе в Каире люди получат медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, там же они смогут оформить необходимые документы. На всем пути до города их сопроводят медики и психологи министерства. Также сотрудники обеспечат эвакуированных водой и питанием.

Сегодня прошел первый день эвакуации из сектора Газа включенных в списки россиян. Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, общее число желающих покинуть палестинскую территорию превысило тысячу человек, среди которых 300 детей.

Прошедшую неделю российские дипломаты и сотрудники МЧС согласовывали порядок и маршрут по выходу людей из сектора Газа. Ранее эвакуированные заявили, что провели под бомбежками более 30 дней. При этом взрослые отметили, что многие дети заболели из-за некачественной воды.

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президент по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян из Газы в Египет займет около трех дней. Но окончательно все зависит от пропускной способности пункта «Рафах».

МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 21:13
Украину всколыхнули митинги с требованием демобилизации
РИА «Новости»
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Акции протеста с призывом демобилизовать солдат ВСУ, находящихся на поле боя с февраля 2022 года, состоялись в нескольких городах Украины. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», - указали в публикации.

По данным издания, акции провели в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. В них участвовали по несколько десятков человек. Люди вышли на улицы с плакатами и флагами страны.

Во время митинга звучали призывы демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года. Также протестующие требовали принять закон, ограничивающий срок мобилизации 18 месяцами.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о необходимости усилить мобилизацию в стране. По его словам, нужно расширить категорию граждан, подлежащих к военной службе, потому что некоторые украинцы смогли отклониться с помощью пробелов в законодательстве.

Митинги Украина Армия

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