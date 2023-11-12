Урсулу фон дер Ляйен обвинили в обмане после слов об Украине

«Мы не можем вести переговоры о вступлении в Евросоюз, если Польша не пропускает наше зерно. Это же смешно. Тут надо хорошо подумать, а не обманывают ли нас? Где реальная резолюция с реальной датой?» - сыронизировал он.

Пискун напомнил о Турции, предложив позвонить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и спросить, как «продвигаются 30 лет переговоры по Евросоюзу?». Как отметил экс-генпрокурор, страну-члена НАТО не пускают в объединение, поэтому Украину тем более не планируют присоединять к блоку.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что вступление Украины в состав ЕС зависит от того, получится ли у страны выйти на достойный уровень для включения в объединение.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.